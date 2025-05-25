С профессиональным праздником: яркие картинки-поздравления с Днем химика 2025

Сегодня, 25 мая, отмечают День химика. Этот профессиональный праздник чествует деятельность работников химической и нефтехимической промышленности Украины.

Его установил Указ тогдашнего президента нашей страны "О Дне химика" в 1994 году. Главная цель праздника – поддержать инициативы работников химической и нефтехимической промышленности Украины. В этот день традиционно проводятся различные научные конференции, встречи, лекции и награждают лучших работников этой сферы, рассказывает LifeStyle24.

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По случаю профессионального праздника наша редакция подготовила картинки-поздравления. Сохраните их себе заранее, чтобы потом не тратить время. Не забудьте отправить яркие поздравления своим родным, друзьям и знакомым, которые работают на благо химической и нефтехимической промышленностей Украины.

Поздравления с Днем химика 2025: картинки и открытки

Поздравления с Днем химика 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем химика 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем химика 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем химика 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем химика 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем химика 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем химика 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем химика 2025 / Коллаж LifeStyle24

Напомним, сегодня, 25 мая, в Украине празднуют День Киева. По случаю праздника наша редакция подготовила красивые поздравления в картинках и прозе. Вы можете их отправить своим знакомым и друзьям, которые живут в столице.