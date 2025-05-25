Його встановив Указ тодішнього президента нашої країни "Про День хіміка" у 1994 році. Головна мета свята – підтримати ініціативи працівників хімічної та нафтохімічної промисловості України. У цей день традиційно проводяться різноманітні наукові конференції, зустрічі, лекції та нагороджують найкращих працівників цієї сфери, розповідає LifeStyle24.

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З нагоди професійного свята наша редакція підготувала гарні картинки-привітання. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб потім не витрачати час. Не забудьте надіслати яскраві вітання своїм рідним, друзям і знайомим, які працюють на благо хімічної та нафтохімічної промисловостей України.

Привітання з Днем хіміка 2025: картинки й листівки

Привітання з Днем хіміка 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем хіміка 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем хіміка 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем хіміка 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем хіміка 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем хіміка 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем хіміка 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем хіміка 2025 / Колаж LifeStyle24

Нагадаємо, сьогодні, 25 травня, в Україні святкують День Києва. З нагоди свята наша редакція підготувала гарні привітання у картинках і прозі. Ви можете їх надіслати своїм знайомим і друзям, які живуть у столиці.