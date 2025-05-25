Вперше День Києва урочисто відзначили у травні 1982 року з нагоди 1500-річчя міста. Однак історики вважають, що справжній вік столиці значно більший. Ба більше, існує думка, що таке масштабне святкування у 1982 році було ініційоване радянською владою як спосіб відвернути увагу громадськості від трагічної дати, а саме від 50-річчя Голодомору 1932 – 1933 років, розповідає LifeStyle24.

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До початку повномасштабного вторгнення святкування Дня Києва традиційно супроводжувалося численними подіями, зокрема велозмаганнями, фестивалями, концертами, виставками та улюбленою благодійною акцією "Пробіг під каштанами", що об'єднувала киян і гостей міста. З нагоди 1543-річчя столиці України наша редакція підготувала привітання з Днем Києва у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх усім жителям цього гарного міста і підніміть їм настрій.

Привітання з Днем Києва 2025: картинки, проза й вірші

Вітаю з Днем нашого міста – Києва. Це місто дороге кожному з нас, оскільки це наша столиця нашої Батьківщини. Нехай тут здійснюються наші бажання і збуваються мрії, нехай наше місто процвітає і росте, нехай всі кияни будуть щасливими та здоровими!

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Вітаю із Днем Києва! У цей теплий травневий день хочу побажати найдобрішого, найсвітлішого та найкращого. Нехай Київ завжди тішить чистими вулицями, помислами та справами. Нехай це гарне місто дарує багато позитивних емоцій, хороших новин, приємних моментів і постійного круговороту яскравих подій.

Привітання з Днем Києва 2025 / Колаж LifeStyle24

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Київ – серце України

I найстарше місто у світі,

Хоч пройшов усякі зміни,

Гарний весь – у зимі й у літі.

Там церкви золотобанні,

А в них дзвони міднокуті,

Як задзвонять на світанні,

В Україні всім їх чути.

***

Місто сильне, місто славне,

Місто давнє, православне,

Столиця України,

З Днем народження вітаємо,

Процвітання бажаємо!

Привітання з Днем Києва 2025 / Колаж LifeStyle24

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Зі святом, Києве! Мужньо витримав ти багато подій, бачив людей, які творили історію України. Тож прийми наші вітання на твою честь! Живи та квітни, Києве мій!

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Вітаю зі святом, дорогі кияни! Сьогодні – чудовий день, коли ми вшановуємо наше чарівне місто. Київ – це джерело давніх легенд і культурного багатства. Бажаю, щоб ваші кроки завжди були наповнені впевненістю і натхненням, а ваші мрії збувалися на цій благословенній землі. Нехай місто процвітає, а ви разом з ним!

Привітання з Днем Києва 2025 / Колаж LifeStyle24

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Наш Хрещатик славний

Урочисто вбраний:

Зацвіли каштани,

Гомонять фонтани.

І машини крутять шини

Без упину, без упину…

Виринають пішоходи

З підземних переходів:

Всі такі величні,

Всі такі столичні.

Місто Київ молодіє

І Хрещатиком радіє.

***

Там, де сонечко іскриться,

Де весняний вітер віє,

Де на горах є столиця –

Наш великий славний Київ,

Там є наша Батьківщина –

Україна!