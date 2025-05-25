Впервые День Киева торжественно отметили в мае 1982 года по случаю 1500-летия города. Однако историки считают, что настоящий возраст столицы значительно больше. Более того, существует мнение, что такое масштабное празднование в 1982 году было инициировано советской властью как способ отвлечь внимание общественности от трагической даты, а именно от 50-летия Голодомора 1932 – 1933 годов, рассказывает LifeStyle24.
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До начала полномасштабного вторжения празднование Дня Киева традиционно сопровождалось многочисленными событиями, в частности велосоревнованиями, фестивалями, концертами, выставками и любимой благотворительной акцией "Пробег под каштанами", что объединяла киевлян и гостей города. По случаю 1543-летия столицы Украины наша редакция подготовила поздравления с Днем Киева в картинках, прозе и стихах. Отправьте их всем жителям этого красивого города и поднимите им настроение.
Поздравления с Днем Киева 2025: картинки, проза и стихи
Поздравляю с Днем нашего города – Киева. Этот город дорог каждому из нас, поскольку это наша столица нашей Родины. Пусть здесь осуществляются наши желания и сбываются мечты, пусть наш город процветает и растет, пусть все киевляне будут счастливыми и здоровыми!
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Поздравляю с Днем Киева! В этот теплый майский день хочу пожелать самого доброго, светлого и лучшего. Пусть Киев всегда радует чистыми улицами, помыслами и делами. Пусть этот красивый город дарит много положительных эмоций, хороших новостей, приятных моментов и постоянного круговорота ярких событий.
Поздравление с Днем Киева 2025 / Коллаж LifeStyle24
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Київ – серце України
I найстарше місто у світі,
Хоч пройшов усякі зміни,
Гарний весь – у зимі й у літі.
Там церкви золотобанні,
А в них дзвони міднокуті,
Як задзвонять на світанні,
В Україні всім їх чути.
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Місто сильне, місто славне,
Місто давнє, православне,
Столиця України,
З Днем народження вітаємо,
Процвітання бажаємо!
Поздравление с Днем Киева 2025 / Коллаж LifeStyle24
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С праздником, Киев! Мужественно выдержал ты много событий, видел людей, которые творили историю Украины. Поэтому прими наши поздравления в твою честь! Живи и процветай, Киев мой!
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Поздравляю с праздником, дорогие киевляне! Сегодня – замечательный день, когда мы чествуем наш волшебный город. Киев – это источник древних легенд и культурного богатства. Желаю, чтобы ваши шаги всегда были наполнены уверенностью и вдохновением, а ваши мечты сбывались на этой благословенной земле. Пусть город процветает, а вы вместе с ним!
Поздравление с Днем Киева 2025 / Коллаж LifeStyle24
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Наш Хрещатик славний
Урочисто вбраний:
Зацвіли каштани,
Гомонять фонтани.
І машини крутять шини
Без упину, без упину…
Виринають пішоходи
З підземних переходів:
Всі такі величні,
Всі такі столичні.
Місто Київ молодіє
І Хрещатиком радіє.
***
Там, де сонечко іскриться,
Де весняний вітер віє,
Де на горах є столиця –
Наш великий славний Київ,
Там є наша Батьківщина –
Україна!