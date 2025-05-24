У цей день у столиці України організовуватимуть різноманітні культурні події, зокрема благодійні акції, художні виставки, концерти артистів і театральні вистави. Однак масові заходи в Києві проводити не будуть у зв'язку з воєнним станом, розповідає LifeStyle24.

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З нагоди свята наша редакція підготувала чудові привітання з Днем міста в картинках і листівках. Збережіть їх собі заздалегідь та надішліть рідним, друзям, знайомим, колегам і близьким, які проживають в Києві. Привітайте їх з Днем міста та побажайте їм щастя та добробуту.

Привітання з Днем Києва 2025: картинки й листівки

Привітання з Днем Києва 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Києва 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Києва 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Києва 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Києва 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Києва 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Києва 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Києва 2025 / Колаж LifeStyle24

Сподіваємося вам сподобалися картинки-привітання з нашої добірки. Зі святом!