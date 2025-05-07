LifeStyle24 підготував гарні листівки-привітання з Днем міста, які ви можете надіслати своїм рідним і друзям. Збережіть собі ці картинки заздалегідь, щоб потім не витрачати час.

Цікаво З Днем міста: найяскравіші листівки-привітання зі святом

Привітання з Днем міста 2025: гарні листівки й картинки

Листівка з Днем міста / Колаж LifeStyle24

Листівка з Днем міста / Колаж LifeStyle24

Листівка з Днем міста / Колаж LifeStyle24

Листівка з Днем міста / Колаж LifeStyle24

Зазначимо, 7 травня в Україні святкують День Івано-Франківська. З цієї нагоди наша редакція підготувала яскраві картинки-привітання.

Листівка з Днем міста / Колаж LifeStyle24

Листівка з Днем міста / Колаж LifeStyle24

Листівка з Днем міста / Колаж LifeStyle24

Листівка з Днем міста / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем міста 2025: щира проза

Шановні жителі та гості міста, з усього серця вітаю всіх з Днем міста, з загальним святом і днем великих гулянь. Хочу побажати, щоб в цьому місті з кожним днем життя ставало кращим і щасливішим, щоб тут розвивалися всі сфери життєдіяльності й задоволені всім залишалися люди, щоб кожен любив своє місто і намагався внести свій внесок у загальне благо.

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Вітаю з Днем міста і з щирого серця бажаю, щоб тут завжди був мир і свято, щоб цей куточок планети був місцем для щасливих зустрічей і радісних подій, щоб наше місто завжди процвітав і кожному жителю дарував добру надію на виконання заповітної мрії.

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Вітаю з Днем міста. Бажаю, щоб ваше улюблене місто розвивалося, процвітав, ріс і молодів! Бажаю жителям красивих, затишних будинків, доглянутих дворів, щоб у всіх були щасливі усміхнені обличчя, щоб діти росли в комфорті, вчилися в сучасних школах, а люди похилого віку не відчували себе забутими. Нехай кожен житель пишається своїм містом!

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Вітаю з Днем міста! Нехай воно розвивається, буде комфортним і цікавим для жителів і гостей. Нехай буде багато гарних місць, де можна відпочити і дізнатися щось нове. Нехай кожен житель буде щасливий від того, що тут живе!