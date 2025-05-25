У сучасному світі роль філологів є особливо важливою, адже щодня цифрові технології змінюють спосіб комунікації, а мови потребують захисту від забуття. У цей день традиційно в бібліотеках та наукових інституціях проходять різноманітні тематичні заходи, зокрема лекції, конференції, літературні читання та круглі столи. Під час них викладачі та науковці діляться досвідом, обговорюють мовні тенденції та вшановують визначних філологів, розповідає LifeStyle24.

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З нагоди свята наша редакція підготувала щирі привітання з Днем філолога у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх усім знайомим та друзям, які відзначають це професійне свято.

Привітання з Днем філолога 2025: картинки, проза й вірші

З Днем філолога! Бажаю вам успіхів і здоров'я, радості та щастя! Ваша робота і ваші зусилля відкривають для нас нові горизонти, збагачують і надають особливу яскравість для всього нашого суспільного життя!

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З Днем філолога! Хай ваші пера ніколи не всихають, хай вам легко знаходяться влучні слова, а ваші тексти хай завжди лунають, як пісня!

Привітання з Днем філолога 2025 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю з професійним святом. Нехай ти бачитимеш менше помилок, а близькі тішитимуть милозвучністю своєї мови. Успіхів та звершень!

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Нехай у День філолога забудуться

Проблеми та складні ситуації.

І всі мрії, як у казці, збудуться,

Навіть без знаків пунктуації.

Нехай завжди вам підкоряються

Всі мови без винятку

І сонце з неба усміхається,

І кожен день буде в достатку!

Привітання з Днем філолога 2025 / Колаж LifeStyle24

Нагадаємо, сьогодні, 25 травня, в Україні відзначають День Києва. Наша редакція підготувала красиві привітання з нагоди свята, які ви можете надіслати своїм друзям або знайомим.

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Граматика, фонетика

І чистих звуків дзвін

Філологам хорошим

Приємніше, ніж сон.

Сьогодні День філолога,

Тож вітаємо вас всіх,

Бажаємо всього найкращого,

Нехай вас чекає успіх!

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Від щирого серця вітаю

І побажати тобі хочу,

Філолог, друг, не нудного життя,

Любові, здоров'я та добра.

Нехай мовою не дуже книжковою,

Зате з великою кількістю тепла.

Привітання з Днем філолога 2025 / Колаж LifeStyle24

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У це свято професійне

Ми поспішаємо філологів привітати.

З вас кожен профі, геніальний,

Знає, як сказати й що додати!

Нехай вас супроводжує удача,

І в кар'єрі тільки чекає успіх,

Щоб вирішувалися складні завдання,

Щоб зуміли навчити ви всіх!