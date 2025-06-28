Основной Закон государства: важная история Дня Конституции Украины 2025

28 июня украинцы ежегодно отмечают один из важнейших государственных праздников - День Конституции Украины. Этот документ приняли именно в этот день, в 1996 году.

После провозглашения независимости в 1991 году Украина продолжала пользоваться Конституцией УССР 1978 года. Впрочем, уже в 1994-м тогдашний президент страны Леонид Кучма собрал Конституционную комиссию, чтобы создать новый Основной Закон государства, рассказывает LifeStyle24.

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День Конституции Украины 2025: история праздника

В 1995 году тогдашний Президент Украины Леонид Кучма и Верховная Рада подписали Конституционный Договор, который временно регулировал распределение полномочий до принятия новой Конституции. Однако кульминационным моментом стал июнь 1996 года. В ночь с 27 на 28 июня депутаты работали непрерывно более 20 часов, рассматривая многочисленные поправки к Основному Закону. Так, было много обсуждений и споров, в частности из-за статуса Крыма и русского языка, распределение власти и символы государства.

Впрочем, 28 июня в 9:20 утра Конституция Украины была принята 315 голосами народных депутатов. Основной Закон страны закрепил главные принципы государственности: суверенитет, территориальную целостность, демократию, верховенство права, определила государственный язык, символику и статус Автономной Республики Крым. Кроме этого, было четко закреплено гарантии прав и свобод человека в документе.

Конституция Украины / Фото из Википедии

До начала полномасштабного вторжения День Конституции был государственным выходным. В этот праздник традиционно проходят торжественные мероприятия и награждения, звучит Государственный гимн Украины, проводятся концерты и патриотические акции.

Хотя в 2000-х годах часть общества воспринимала этот праздник только как дополнительный выходной, с началом войны значение Конституции и ее защиты значительно возросло. В 2024 году почти треть опрошенных украинцев, согласно проведенному опросу Киевского международного института социологии, считала День Конституции одним из важнейших праздников в году.