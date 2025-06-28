LifeStyle24 подготовил хорошие поздравления с Днем Конституции Украины в картинках и прозе, которые вы можете отправить своим близким и знакомым. Поднимите настроение своим родным и проведите вместе с ними этот праздник.

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Поздравления с Днем Конституции Украины 2025: картинки и проза

Искренне поздравляю с Днем Конституции Украины! Хочу пожелать в этот день вспоминать лишь самое лучшее о стране, радоваться жизни и ценить, поддерживать нашу Родину еще больше.

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Поздравляю с Днем Конституции Украины. Желаю мира, счастья и больших возможностей для достижения успеха, для воплощения мечты. Желаю всем сердцем любить свою страну. Желаю всеми силами делать свою жизнь прекрасной. Желаю быть примером достойного гражданина Украины. Желаю оставаться замечательным человеком открытой души.

Поздравление с Днем Конституции Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Всех украинцев хочу поздравить с Днем Конституции Украины! Хочу пожелать, чтобы законы оберегали, защищали и гарантировали безопасность и свободу в собственном государстве. Желаю каждому гражданину активного гражданского сознания и патриотической позиции, а еще развития и процветания!

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Поздравляю с Днем Конституции Украины и от всей души желаю всегда гордиться своей страной и помнить о своих правах, уважать любой закон и верно понимать трактовку любого правила. Пусть Конституция обеспечивает полноценную жизнь и дает возможность самореализации в этой жизни.

Поздравление с Днем Конституции Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Пусть эта дата в календаре не станет для нас пустым звуком и каждый из граждан с достоинством сможет сказать, что мы действительно имеем ту страну, на которую мы заслуживаем. Пусть она остается независимой и могущественной. Пусть на желтых полях созревает урожай радости, а голубое небо никогда не спрячут ни дым, ни облака гнева. С праздником нас, с Днем Конституции!

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В День Конституции Украины поздравляю с праздником свобод, равенства и справедливости! Пусть наша Конституция остается вечной гарантией нашей национальной самостоятельности, самосознания и демократии. С праздником!

Поздравление с Днем Конституции Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Поздравляю с одним из важнейших праздников – Днем Конституции! Основной закон напоминает нам, что каждый гражданин имеет право на достойную жизнь, свободу слова и свободное развитие. Оберегаем ее, как и нашу независимость. И пусть у каждого из нас будет масса поводов для гордости за родную страну. С праздником!