LifeStyle24 підготував гарні привітання з Днем Конституції України у картинках і прозі, які ви можете надіслати своїм близьким і знайомим. Підніміть настрій своїм рідним і проведіть разом з ними це свято.

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Привітання з Днем Конституції України 2025: картинки й проза

Щиро вітаю з Днем Конституції України! Хочу побажати у цей день згадувати лиш найкраще про країну, радіти життю та цінувати, підтримувати нашу Батьківщину ще більше.

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Вітаю з Днем Конституції України. Бажаю миру, щастя та великих можливостей для досягнення успіху, для втілення мрій. Бажаю усім серцем любити свою країну. Бажаю усіма силами робити своє життя прекрасним. Бажаю бути прикладом гідного громадянина України. Бажаю залишатися чудовою людиною відкритої душі.

Привітання з Днем Конституції України 2025 / Колаж LifeStyle24

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Всіх українців хочу привітати з Днем Конституції України! Хочу побажати, щоб закони оберігали, захищали та гарантували безпеку і свободу у власній державі. Бажаю кожному громадянину активної громадянської свідомості та патріотичної позиції, а ще розвитку та процвітання!

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Вітаю з Днем Конституції України й від щирого серця бажаю завжди пишатися своєю країною і пам'ятати про свої права, поважати будь-який закон і вірно розуміти трактування будь-якого правила. Нехай Конституція забезпечує повноцінне життя і дає можливість самореалізації в цьому житті.

Привітання з Днем Конституції України 2025 / Колаж LifeStyle24

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Нехай ця дата в календарі не стане для нас порожнім звуком і кожен із громадян з гідністю зможе сказати, що ми справді маємо ту країну, на яку ми заслуговуємо. Нехай вона залишається незалежною і могутньою. Нехай на жовтих полях достигає врожай радості, а блакитне небо ніколи не сховають ні дим, ні хмари гніву. Зі святом нас, із Днем Конституції!

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У День Конституції України вітаю зі святом свобод, рівності та справедливості! Нехай наша Конституція залишається вічною гарантією нашої національної самостійності, самосвідомості та демократії. Зі святом!

Привітання з Днем Конституції України 2025 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю з одним із найважливіших свят – Днем Конституції! Основний закон нагадує нам, що кожен громадянин має право на гідне життя, свободу слова та вільний розвиток. Оберігаймо її, як і нашу незалежність. І нехай у кожного з нас буде маса приводів для гордості за рідну країну. Зі святом!