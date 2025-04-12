Со Всемирным днем авиации и космонавтики 2025: искренние поздравления в картинках и словах

12 апреля отмечают Всемирный день авиации и космонавтики. Этот праздник напоминает о значительном вкладе специалистов в исследование и освоение космического пространства.

Что интересно, дату этого дня выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 12 апреля в 1961 году произошел первый полет человека в космос. Тогда летчик Юрий Гагарин совершил орбитальный облет Земли на корабле "Восток-1". Впрочем, только в апреле 2011 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой 12 апреля стало Международным днем полета человека в космос, рассказывает LifeStyle24.

В то же время в Украине в этот день отмечают День работников ракетно-космической отрасли, который в 1997-м установил президент Леонид Кучма. Этот праздник чествует деятельность украинских специалистов, которые работают с ракетно-космической техникой и внедряют передовые технологии.

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Наша редакция подготовила хорошие поздравления со Всемирным днем авиации и космонавтики в картинках, стихах и прозе. Не забудьте отправить их своим друзьям и знакомым, которые посвятили свою жизнь развитию этих отраслей.

Поздравления со Всемирным днем авиации и космонавтики 2025: картинки, проза и стихи

З Днем космонавтики я вітаю!

Ясного, зоряного неба бажаю,

Нових відкриттів і важливих висот,

Чудесних явищ і потрібних частот.

Нехай космос відкриє інші шляхи,

Сузір'я нові, неодмінно, знайти.

Успіхів у науці й космічній імлі

І щастя простого вам на Землі.

***

Ви подолали тяжіння земне,

І космічний простір підкорили,

Тільки вам під силу зробити таке відкриття,

Тільки ви сповнені ентузіазму, енергії та сили.

З Днем авіації та космонавтики вітаємо,

Вдалих польотів щиро бажаємо,

Хай щастя вам посміхається завжди,

Нехай щедро нагородить вас доля.

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Искренне поздравляю с Днем авиации и космонавтики! Этот праздник символизирует далеко идущие достижения и незабываемые путешествия к небесным высотам. Желаю вам всегда иметь крылья за спиной и осуществлять самые большие мечты!

Поздравление со Всемирным днем авиации и космонавтики 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Поздравляю со Всемирным днем авиации и космонавтики! Сегодня мы чествуем величественные достижения и важность путешествий в небо и космос. Пусть ваши полеты всегда будут безопасными, а ваши мечты об открытии новых горизонтов осуществятся!

Напомним, сегодня также празднуют День скаута в Украине. По случаю праздника наша редакция подготовила яркие поздравления в картинках и прозе.

Поздравление со Всемирным днем авиации и космонавтики 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Поздравляю со Всемирным днем авиации и космонавтики! Этот праздничный день символизирует величественные достижения человечества в изучении небесных путей. Пусть ваши полеты всегда будут безопасными, а ваши объединенные усилия ведут к новым открытиям!

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С наилучшими пожеланиями во Всемирный день авиации и космонавтики! Сегодня мы желаем вам всегда иметь большие планы и осуществлять невероятные достижения!

Поздравление со Всемирным днем авиации и космонавтики 2025 / Коллаж LifeStyle24

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До Сонця в небо ви летите

І впасти не боїтеся.

Космонавти й пілоти –

Немає небезпечнішої роботи!

Вашу сміливість вихваляємо,

Зі святом щиро вітаємо!

***

Бажаю рухатися вперед,

Від щастя до небес злітати!

Тільки перемога хай вас чекає,

Так що, не варто сумувати!

Нехай успіх вас зоряний чекає,

Геть йдуть всі нещастя.

Неземних лише вам висот,

Лише захмарного щастя!

Сонце нехай для вас сяє,

А захоплення горить в очах,

І любов нехай окрилює,

І підіймає в небеса!