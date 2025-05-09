С Днем летнего Николая Чудотворца 2025: замечательные картинки-поздравления

9 мая верующие отмечают День летнего Николая Чудотворца. В этот праздник христиане чтят память одного из самых известных святых православия.

Ежегодно память Николая Чудотворца чтят дважды, а именно 19 декабря, в день его смерти, и 9 мая. Сегодня вспоминают перенесение мощей святого из Мир Ликийских в город Бари. Что интересно, этот праздник называют "летним" из-за приближения теплого времени года, рассказывает LifeStyle24.

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По случаю Дня летнего Николая Чудотворца наша редакция подготовила хорошие картинки-поздравления. Сохраните их себе заранее, чтобы потом не тратить время, и отправьте родным, знакомым и друзьям.

Поздравления с Днем летнего Николая Чудотворца 2025: картинки и открытки

Поздравление с Днем Николая Чудотворца / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем Николая Чудотворца / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем Николая Чудотворца / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем Николая Чудотворца / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем Николая Чудотворца / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем Николая Чудотворца / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем Николая Чудотворца / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем Николая Чудотворца / Коллаж LifeStyle24

Когда отмечают День летнего Николая Чудотворца по старому стилю

1 сентября 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. В связи с этим, даты большинства религиозных праздников сместились на 13 дней назад.

С тех пор День летнего Николая Чудотворца начали отмечать 9 мая. Однако некоторые верующие придерживаются старого стиля, поэтому будут праздновать этот праздник 22 мая.