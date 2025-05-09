9 мая – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя брать острые предметы в руки

9 мая верующие отмечают перенесение мощей Николая Чудотворца. При жизни святой сделал много добрых дел, в частности спасал христиан от смертной казни и исцелял их.

В этот день наши предки чествовали ласточек. О запретах и приметах на 9 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.

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День памяти летнего Николая Чудотворца

Он родился в городе Патар в семье верующих. Еще с раннего детства Николай изучал Священное Писание, поэтому решил посвятить свою жизнь служению Богу. Во взрослом возрасте Чудотворец стал епископом, совершил паломничество и раздал все свое имущество нуждающимся. Во время гонения на христиан он продолжал проповедовать, из-за чего был лишен свободы римским императором. Впрочем, после освобождения Николай продолжил спасать людей от смертной казни, освобождать пленных и исцелять многих верующих. После гибели Николая, его мощи продолжали лечить христиан.

В XI веке жители города Бари решили перенести эту святыню в другое место, чтобы спасти ее от уничтожения турками-османами. Люди отправились в Мир Ликийские и перенесли мощи Чудотворца в церковь святого Стефана.

Что нельзя делать

Не стоит заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать.

Не рекомендуется брать острые предметы в руки, потому что тогда притянете болезни.

Не следует брать или отдавать деньги в долг.

Нельзя сквернословить, конфликтовать и завидовать.

Народные приметы

Если сегодня пойдет дождь, то ожидайте хороший урожай зерна.

Если услышите гром, то в ближайшее время будет непогода.

Если рябина уже цветет, то осень не будет долгой.

Если услышите пение птиц, то лето будет жарким.

Что еще отмечают

День Европы. Его ежегодно отмечают 9 мая. Именно в этот день, в 1950 году, подписали "Декларацию Шумана" и создали Европейское сообщество по углю и стали. Что интересно, этот праздник установили в Украине в 2023 году.