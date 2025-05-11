5 самых сильных молитв за здоровье мамы, которые надо прочитать в День матери

11 мая во всем мире отмечают День матери. В этот праздник верующие пойдут в церковь, где будут читать молитвы за своего родного человека.

Считается, что после этого матери будут защищены от различных неприятностей и заболеваний. LifeStyle24 собрал молитвы, которые обязательно надо прочитать на День матери. Молиться можно не только в храме, но и дома. Важно делать это искренне, и тогда все желания будут услышаны.

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Молитвы за маму ко Дню матери 2025

Дорогий Боже, сьогодні я приходжу до тебе з серцем, сповненим любові та вдячності до моєї мами. Я дуже вдячний за те, як вона підтримувала мене та піклувалася про мене, а також за любов і керівництво, які вона давала мені протягом усього мого життя. Благословіть її міцного здоров'я, радості та миру. Нехай вона відчуває твою присутність і любов особливим чином, і нехай вона відчуває твою близькість і комфорт, коли вона постає перед труднощами або важкими часами. Будь ласка, дайте їй мудрості та проникливості, коли вона переживає життєві злети та падіння, і допоможіть їй повірити у Вашу волю та Ваш план щодо неї. Господи, я молюся про Твій захист над нею і про Твоє благословення на її життя. Дякую за подарунок моєї мами, за любов і турботу, яку вона виявила до мене. У Твоє дорогоцінне ім'я я молюся, Амінь.

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Дорогий Боже, сьогодні я підношу свою маму до Тебе з любов'ю та вдячністю в серці. Вона була для мене таким благословенням, і я дуже вдячний за все, що вона для мене зробила. Будь ласка, дайте їй сили й енергії, коли вона стикається з вимогами свого повсякденного життя, і нехай вона відчує ваш спокій і відпочинок посеред будь-якого стресу чи тривоги. Будь ласка, благословіть її міцним здоров'ям, радістю та надією, і нехай вона відчуває вашу присутність і любов особливим чином. Господи, я молюся, щоб Ти використовував мою маму, щоб зробити позитивний вплив на навколишній світ, і щоб Ти направляв її в усіх її стосунках і починаннях. Будь ласка, будь завжди з нею і бережи її від зла. У Твоє дорогоцінне ім'я я молюся, Амінь.

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Прийми, о, Всеблагословенна і Всемогутня Владичице Богородице Діво, цю молитву, зі сльозами Тобі нині приношу від себе, дитини Твоєї. Ти прохання виконуєш, скорботи полегшуєш, слабим здоров'я даруєш, недужих зціляєш, від демонів біси проганяєш. Богородице! Не перестань молитися за нас, дітей Твоїх, що славлять Тебе і шанують Тебе, і поклоняються Пречистому образу Твоєму. Даруй матері моїй здоров'я та довгоденство. Накрий її своїм Покровом і захисти від невдач. Молю до тебе нині й повсякчас і навіки-віків. Амінь.

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Господи Ісусе Христе, що пригортав малих дітей до Свого серця, знаю я, що Ти вислухаєш і мою щиру молитву. Я не благаю Тебе, Христе Благий, ні за що більше, тільки за свою рідну матір. Зішли їй, Преблагий Господи, здоров'я й силу, щоб вона могла так далі працювати для мене й опікуватися мною, як і дотепер. Дай мені, Ісусе Христе, щоб я виріс моїй любій матері на втіху. Це буде моїм найбільшим щастям. А я буду славити Тебе вічно. Амінь.

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Отець наш Небесний, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа молитва моя про здоров'я матері рідний. Прийди й допоможи, яви чудо зцілення! Я вірую в обітниці, що нам, віруючим в Тебе. Ранами твоїми ми зцілилися, і ти поніс наші немочі й хвороби на хрест. І нехай буде по вірі нашій! Господи, ми все у твоїх руках, ми сподіваємося на милість Твою безмежну. Амінь.