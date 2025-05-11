С Днем матери 2025: самые красивые картинки-поздравления с праздником

Сегодня, 11 мая, наступил День матери. Его традиционно отмечают во второе воскресенье последнего месяца весны.

LifeStyle24 подготовил самые красивые картинки-поздравления с Днем матери, которые вы можете отправить родным женщинам. Проведите этот день вместе с мамочками и подарите им свою любовь.

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Поздравления с Днем матери 2025: картинки и открытки

Поздравления с Днем матери 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем матери 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем матери 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем матери 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем матери 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем матери 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем матери 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем матери 2025: теплые слова в прозе

Мой цветочек мамочка, поздравляю тебя с Днем матери. Искренне желаю, чтобы твое вдохновение, любовь, доброта, очарование и все лучшие качества всегда были с тобой, чтобы окружение ценило каждое твое слово и действие. Очень тебя люблю, родная.

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Поздравляю с Днем матери. Желаю держаться как можно дальше от грусти и усталости. Желаю успевать во всех важных делах. Желаю держать руку на пульсе счастливого материнства. Желаю безграничной любви родного ребенка. Желаю мира и согласия тебе и твоей семье.

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Сегодня самый важный праздник в году – День матери! Дорогая мамочка, родная моя, поздравляю тебя! Не могу тебе передать, как сильно я горжусь, что ты моя мама. Не могу передать тебе безграничность благодарности за ночи, которые ты не спала, за бескрайнюю любовь и ласку, за бесконечную доброту твоего драгоценного сердца. Люблю тебя, мамочка, и желаю всегда быть счастливой!

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Поздравляю с Днем матери в Украине. Желаю крепкого здоровья тебе и твоим детишкам, ведь, когда дети здоровы – все на свете возможно! Пусть твои цветы жизни радуют тебя с каждым днем. Пусть твое материнское сердце переполняет любовь, надежда и отрада. Желаю всегда быть лучшей мамой замечательных детей. Желаю большого счастья для тебя и твоих деток.