Уже скоро: когда украинцы будут отмечать День матери в 2025 году

Украинцы вместе со многими странами мира ежегодно чествуют особый праздник – День матери. В этот день мы отдаем дань уважения самой важной женщине в жизни каждого человека. Правда, дата празднования каждый год отличается.

О том, когда будут отмечать День матери в 2025 году и какая история этого праздника – пишет Lifestyle 24.

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В Украине, как и в более двух десятках других государств, День матери традиционно приходится на второе воскресенье мая. Поэтому, согласно календарю, в 2025 году украинцы будут отмечать этот праздник 11 мая.

Интересно, что грузины поздравляют матерей 3 марта, в Греции этот праздник приходится на 9 мая, а в Польше День матери отмечают 26 мая.

Как возник День матери

Официальное начало праздника связывают с американкой Анной Джарвис. В 1907 году она начала традицию чествования памяти своей матери, которая во время Гражданской войны в США ухаживала за ранеными солдатами. Она кормила и лечила их.

Мама Анны неоднократно говорила, что мечтает о создании особого дня для чествования всех матерей. После ее смерти дочь решила реализовать эту идею. Анна посылала многочисленные обращения в государственные учреждения, и ее настойчивость увенчалась успехом: в 1914 году второе воскресенье мая официально стало Днем американских матерей в США, а впоследствии эту традицию подхватили другие страны.

В Украине история Дня матери имеет свои особенности. Впервые этот праздник отметили еще в 1929 году, однако с приходом советской власти в 1939 году празднование было запрещено, и только после обретения Украиной независимости традиция возродилась.

Мать с сыном / Фото Canva

День матери – прекрасная возможность выразить то, что, возможно, мы не успеваем сказать в водовороте повседневных забот. Самым ценным подарком для каждой матери всегда было и остается искреннее внимание от ее детей. Никакие материальные вещи не способны заменить теплые слова благодарности и время, проведенное вместе. В то же время, независимо от выбранного способа поздравления, самое главное – вложить в него искренность и любовь и следует помнить, что поддерживать связь с мамами надо не только в праздничный день, а постоянно проявлять свою заботу.

Отметим, что ранее наша редакция рассказывала о том, когда в Украине празднуют День дочери.