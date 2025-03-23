Со Всемирным днем метеоролога 2025: красивые поздравления в картинках, прозе и стихах
- 23 марта отмечают Всемирный день метеоролога, дата которого связана с Конвенцией о Всемирной метеорологической организации.
- Редакция подготовила поздравления в картинках, прозе и стихах.
Сегодня, 23 марта отмечают Всемирный день метеоролога. Это профессиональный праздник для специалистов, которые занимаются исследованием погоды и климата.
Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в этот день, в 1950 году, вступила в силу Конвенция об учреждении Всемирной метеорологической организации. Она координирует международное сотрудничество в сфере метеорологии. Впрочем, отмечать День метеоролога начали с 1961 года под эгидой ООН, рассказывает LifeStyle24.
Смотрите также Приближается Пасха 2025: будет ли дополнительный выходной по случаю праздника
Эта профессия очень важна в современном мире, ведь специалисты должны предупреждать людей о стихийных бедствиях и изучать климатические изменения. Ежегодно, в этот день, во многих странах проходят научные конференции, лекции и тематические мероприятия, где обсуждают современные вызовы в этой сфере. По случаю праздника наша редакция подготовила искренние поздравления в картинках, прозе и стихах. Сохраните их себе и отправьте своим родным и друзьям, которые работают метеорологами.
Поздравления со Всемирным днем метеоролога 2025: картинки, проза и стихи
Бажаю океан обіймів
І поцілунків снігопад,
Хай клімат у серці буде теплим
І гріє душу зорепад!
Хай буде правильним прогноз,
Та не турбує людей лихо.
Бажаю неба вам без гроз,
Хай в Україні буде тихо!
***
По случаю Всемирного дня метеоролога хочу выразить глубокую благодарность за ваш неутомимый труд в изучении атмосферных явлений. Ваши исследования и прогнозы не только помогают нам планировать наши повседневные дела, но и спасать жизни во время стихийных бедствий. Желаю вам дальнейших успехов в вашем благородном деле!
***
Со Всемирным днем метеоролога! Ваш труд – это настоящее искусство предвидения непредсказуемого. Вы открываете нам двери в мир загадочных атмосферных явлений и дарите возможность планировать наше будущее с большей уверенностью. Желаю вам ветряных успехов в вашей благородной миссии!
***
Поздравляю со Всемирным днем метеоролога! Позвольте выразить мою искреннюю благодарность за ваш неутомимый труд в наблюдении и предсказании погоды. Ваши усилия помогают нам избегать опасности и реагировать на природные явления. Пусть ваши прогнозы всегда будут точными, а ваша мудрость – безграничной!
***
З Днем метеоролога, вітаю!
Ваш прогноз всьому "голова".
Погана погода, можливо, й не вбиває,
Але кожен з нас лише хороших прогнозів чекає!
Нехай робота вдається та йде на лад,
У серці буде сонячно й тепло.
Я бажаю, щоб усі негаразди йшли тільки на спад,
І життя текло тільки радісно й легко!
Обратите внимание! Если вам интересно, какие еще праздники будут в марте 2025 года, то предлагаем ознакомиться с нашим материалом.
***
Поздравляю с Днем метеоролога. Желаю яркого солнца в жизни, лучиков счастья и добра, желаю выпадения осадков радости и вдохновения, порывов ветра успеха и везения, желаю точных прогнозов на успех и прекрасной погоды в твоем мире.
***
С Днем метеоролога! Искренне желаю, чтобы в стране всегда был благоприятный климат для развития и процветания, чтобы в твоей жизни всегда светило яркое солнце и были осадки в виде счастливых эмоций!