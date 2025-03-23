Со Всемирным днем метеоролога 2025: красивые поздравления в картинках, прозе и стихах

Сегодня, 23 марта отмечают Всемирный день метеоролога. Это профессиональный праздник для специалистов, которые занимаются исследованием погоды и климата.

Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в этот день, в 1950 году, вступила в силу Конвенция об учреждении Всемирной метеорологической организации. Она координирует международное сотрудничество в сфере метеорологии. Впрочем, отмечать День метеоролога начали с 1961 года под эгидой ООН, рассказывает LifeStyle24.

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Эта профессия очень важна в современном мире, ведь специалисты должны предупреждать людей о стихийных бедствиях и изучать климатические изменения. Ежегодно, в этот день, во многих странах проходят научные конференции, лекции и тематические мероприятия, где обсуждают современные вызовы в этой сфере. По случаю праздника наша редакция подготовила искренние поздравления в картинках, прозе и стихах. Сохраните их себе и отправьте своим родным и друзьям, которые работают метеорологами.

Поздравления со Всемирным днем метеоролога 2025: картинки, проза и стихи

Бажаю океан обіймів

І поцілунків снігопад,

Хай клімат у серці буде теплим

І гріє душу зорепад!

Хай буде правильним прогноз,

Та не турбує людей лихо.

Бажаю неба вам без гроз,

Хай в Україні буде тихо!

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По случаю Всемирного дня метеоролога хочу выразить глубокую благодарность за ваш неутомимый труд в изучении атмосферных явлений. Ваши исследования и прогнозы не только помогают нам планировать наши повседневные дела, но и спасать жизни во время стихийных бедствий. Желаю вам дальнейших успехов в вашем благородном деле!

Поздравления с Днем метеоролога 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Со Всемирным днем метеоролога! Ваш труд – это настоящее искусство предвидения непредсказуемого. Вы открываете нам двери в мир загадочных атмосферных явлений и дарите возможность планировать наше будущее с большей уверенностью. Желаю вам ветряных успехов в вашей благородной миссии!

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Поздравляю со Всемирным днем метеоролога! Позвольте выразить мою искреннюю благодарность за ваш неутомимый труд в наблюдении и предсказании погоды. Ваши усилия помогают нам избегать опасности и реагировать на природные явления. Пусть ваши прогнозы всегда будут точными, а ваша мудрость – безграничной!

Поздравления с Днем метеоролога 2025 / Коллаж LifeStyle24

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З Днем метеоролога, вітаю!

Ваш прогноз всьому "голова".

Погана погода, можливо, й не вбиває,

Але кожен з нас лише хороших прогнозів чекає!

Нехай робота вдається та йде на лад,

У серці буде сонячно й тепло.

Я бажаю, щоб усі негаразди йшли тільки на спад,

І життя текло тільки радісно й легко!

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Поздравляю с Днем метеоролога. Желаю яркого солнца в жизни, лучиков счастья и добра, желаю выпадения осадков радости и вдохновения, порывов ветра успеха и везения, желаю точных прогнозов на успех и прекрасной погоды в твоем мире.

Поздравления с Днем метеоролога 2025 / Коллаж LifeStyle24

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С Днем метеоролога! Искренне желаю, чтобы в стране всегда был благоприятный климат для развития и процветания, чтобы в твоей жизни всегда светило яркое солнце и были осадки в виде счастливых эмоций!