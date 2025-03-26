С Днем Национальной гвардии Украины 2025: теплые поздравления в картинках и словах

26 марта ежегодно отмечают День Национальной гвардии Украины. Этот праздник чтит отвагу и самопожертвование военнослужащих, которые защищают наше государство и стоят на страже мира и безопасности.

После провозглашения независимости Украины в 1991 году встал вопрос создания собственных силовых структур. Уже в ноябре Верховная Рада приняла закон "О Национальной гвардии Украины", и это формирование начало выполнять функции защиты государственной безопасности и правопорядка. Однако в 2000 году Нацгвардию расформировали, а ее обязанности передали войскам Министерства внутренних дел. После Революции Достоинства и начала российской агрессии в Украине стало понятно, что стране нужно мощное военное формирование, способное быстро реагировать на угрозы. Поэтому в 2014 году Верховная Рада приняла закон о восстановлении Национальной гвардии Украины.

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Именно 26 марта состоялось официальное создание Нацгвардии, которая в условиях полномасштабного вторжения играет ключевую роль в защите страны. По случаю праздника наша редакция подготовила поздравления в картинках, прозе и стихах.

Поздравления с Днем Нацгвардии Украины 2025: картинки, проза и стихи

С Днем Нацгвардии Украины! Желаю громких успехов на службе, высоких стремлений в своем деле и непобедимого мужества в твоем сердце. Пусть с такими героями, как ты, Нацгвардия гарантирует своему государству спокойствие, благополучие и безопасность.

Поздравление с Днем Нацгвардии Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

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С Днем Национальной гвардии Украины! Выражаю слова благодарности всем, кто сейчас защищает нашу родную землю от российских войск. Низкий поклон всем ветеранам и вечная память военнослужащим, которые отдали самое дорогое – свою жизнь за установление мира и спокойствия на родной земле.

Поздравление с Днем Нацгвардии Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Поздравляю с Днем Национальной гвардии Украины! Желаю крепкого здоровья, успехов в военной подготовке, мира и согласия в каждой семье, вдохновения и неисчерпаемой жизненной энергии для успешного выполнения почетного долга перед Украиной!

Поздравления с Днем Нацгвардии Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

Заметим, что ранее мы рассказывали о других праздниках, которые будут в марте 2025 года.

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Ти воїн Нацгвардії сміливий,

Рішучий, сильний, умілий,

Тобою пишається Україна,

Тобі довіряє вона!

Крізь труднощі й відстані

Ти з честю неси це звання,

Почеснішої місії немає,

Удачі тобі й перемог!

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З Днем Нацгвардії сьогодні

Привітання приймай,

Це вибір благородний,

І ти в ньому не підкачай!

Прояви свою відвагу

І рішучий настрій,

І служи країні на благо,

Щоб пишалися всі тобою!

Поздравление с Днем Нацгвардии Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Тебе я всією душею вітаю

З Днем Нацгвардії України,

Відчайдушності й мужності бажаю,

Всі дні нехай будуть радістю сповнені.

Нехай хоробрість духу тільки зміцниться,

У душі не гасне юнацький запал,

І в житті все хороше трапиться,

У достатку буде грошенят та сил!

Поздравления с Днем Нацгвардии Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

С Днем Нацгвардии Украины! Желаю вам крепкого здоровья, железного терпения и храброго духа! Пусть все ваши цели и мечты будут легко достижимы.