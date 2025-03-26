Після проголошення незалежності України в 1991 році постало питання створення власних силових структур. Вже в листопаді Верховна Рада ухвалила закон "Про Національну гвардію України", і це формування почало виконувати функції захисту державної безпеки та правопорядку. Однак у 2000 році Нацгвардію розформували, а її обов'язки передали військам Міністерства внутрішніх справ. Після Революції Гідності та початку російської агресії в Україні стало зрозуміло, що країні потрібне потужне військове формування, здатне швидко реагувати на загрози. Тому у 2014 році Верховна Рада ухвалила закон про відновлення Національної гвардії України.

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Саме 26 березня відбулося офіційне створення Нацгвардії, яка в умовах повномасштабного вторгнення відіграє ключову роль у захисті країни. З нагоди свята наша редакція підготувала привітання у картинках, прозі й віршах.

Привітання з Днем Нацгвардії України 2025: картинки, проза й вірші

З Днем Нацгвардії України! Бажаю гучних успіхів на службі, високих прагнень у своїй справі і непереможної мужності у твоєму серці. Нехай з такими героями, як ти, Нацгвардія гарантує своїй державі спокій, добробут і безпеку.

Привітання з Днем Нацгвардії України 2025 / Колаж LifeStyle24

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З Днем Національної гвардії України! Висловлюю слова подяки всім, хто зараз боронить нашу рідну землю від російських військ. Низький уклін усім ветеранам та вічна пам'ять військовослужбовцям, які віддали найдорожче – своє життя за встановлення миру і спокою на рідній землі.

Привітання з Днем Нацгвардії України 2025 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю з Днем Національної гвардії України! Бажаю міцного здоров'я, успіхів у військовому вишколі, миру і злагоди в кожній родині, наснаги та невичерпної життєвої енергії для успішного виконання почесного обов'язку перед Україною!

Привітання з Днем Нацгвардії України 2025 / Колаж LifeStyle24

Зауважимо, що раніше ми розповідали про інші свята, які будуть в березні 2025 року.

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Ти воїн Нацгвардії сміливий,

Рішучий, сильний, умілий,

Тобою пишається Україна,

Тобі довіряє вона!

Крізь труднощі й відстані

Ти з честю неси це звання,

Почеснішої місії немає,

Удачі тобі й перемог!

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З Днем Нацгвардії сьогодні

Привітання приймай,

Це вибір благородний,

І ти в ньому не підкачай!

Прояви свою відвагу

І рішучий настрій,

І служи країні на благо,

Щоб пишалися всі тобою!

Привітання з Днем Нацгвардії України 2025 / Колаж LifeStyle24

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Тебе я всією душею вітаю

З Днем Нацгвардії України,

Відчайдушності й мужності бажаю,

Всі дні нехай будуть радістю сповнені.

Нехай хоробрість духу тільки зміцниться,

У душі не гасне юнацький запал,

І в житті все хороше трапиться,

У достатку буде грошенят та сил!

Привітання з Днем Нацгвардії України 2025 / Колаж LifeStyle24

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З Днем Нацгвардії України! Бажаю вам міцного здоров'я, залізного терпіння та хороброго духу! Нехай всі ваші цілі та мрії будуть легко досяжні.