С Днем налоговика Украины: лучшие поздравления в картинках и прозе

Ежегодно 2 июля в Украине отмечают День налоговика. Специалисты в этой сфере наполняют государственный бюджет, контролируют финансы и борются за благосостояние страны. Их работа стала еще важнее во время полномасштабной войны.

Государственная налоговая служба – одно из важных звеньев государственного организма, пишет LifeStyle 24. По случаю профессионального праздника не забудьте поздравить налоговиков в этот день.

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Налоговая служба начала работать в Украине еще с 1990 года, но профессиональный праздник учредили только через 10 лет. Дату установили на 30 октября, но впоследствии перенесли на 2 июля.

Также менялось название праздника. С 2020 года, согласно указу президента Зеленского, он называется "День налоговика Украины" вместо Дня работника налогового и таможенного дела Украины.

В День налоговика проводят награждение успешных работников, проходят тематические мероприятия, встречи со специалистами и студентами.

Поздравления с Днем налоговика 2024

Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю, чтобы твое личное счастье, любовь и благополучие не облагались никакими жизненными налогами. А твои лучшие качества – доброта, невероятная проницательность, настоящая мудрость и справедливость – пусть будут достойно поощрены судьбой и государством.

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Поздравляю с Днем налоговика Украины! Желаю профессиональных успехов, выдержки и уверенности. Пусть ваша работа всегда будет признанной и справедливо оцененной, а личная жизнь – полна гармонии и тепла.



С Днем налоговика Украины! / Коллаж LifeStyle 24

Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю профессионального роста, но также и счастья, крепкого здоровья, радости и больше побед!

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С Днем налоговика Украины! В этот день хочется поблагодарить вас за ваш труд, внимательность и преданность делу. Пусть жизнь дарит вам силы для новых свершений. Поздравляю с профессиональным праздником!



С Днем налоговика Украины! / Коллаж LifeStyle 24

Поздравляю сотрудников налоговой службы с профессиональным праздником! Вы строгие и неприступные, но одновременно справедливы и пытаетесь понять каждого налогоплательщика. Желаю выдержки и крепких нервов на работе, а дома – любящих и заботливых людей.

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Ты самоотверженно работаешь на благо нашей Украины, ежедневно приносишь пользу родной стране. А сегодня у тебя, как у налоговика, праздник. В этот теплый день желаю тебе финансовой стабильности, бодрости духа. Пусть любое, даже сложное дело идет на лад в твоих умелых руках. Поздравляю!



С Днем налоговика Украины! / Коллаж LifeStyle 24