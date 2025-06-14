День отца 2025: как почтить память тех, кого уже нет с нами

Ежегодно в третье воскресенье июня в Украине отмечается День отца. Его официально установили в 2019 году. В этот праздник дети традиционно поздравляют родных людей, дарят им подарки и проводят время вместе.

В этом году День отца в Украине приходится на 15 июня, то есть будет отмечаться уже завтра. В этот праздник вспоминаем и пап, которые умерли. Многие дети потеряли родных во время полномасштабного вторжения, пишет LifeStyle 24.

К слову Уже совсем скоро: когда украинцы будут отмечать День отца в 2025 году

Как почтить память отца, который умер

Если ваш отец умер, вспомните его в этот праздник. Соберитесь вместе с родными и близкими, обсудите теплые и яркие моменты, связанные с ним. Придите на могилу отца, зажгите свечу, положите цветы и поблагодарите за то, что подарил жизнь, воспитал, был рядом в минуты радости и печали, обязательно прочитайте молитву.

Также можно написать письмо к отцу. Мы часто жалеем, что не успели сказать что-то родным, когда они были живы. Выложите свои эмоции, чувства и мысли на бумагу, обратитесь к папе с теплыми словами.

Кстати, письмо можно отнести на могилу отца. Стоит помнить, что близкие живут в наших сердцах до тех пор, пока мы о них не забываем. Они оберегают нас с неба и подсказывают правильный путь.

Напишите письмо к отцу / Фото Freepik

Соберите родных и друзей своего отца в месте, которое он обожал. Возьмите совместные фотографии, ценные вещи – в общем то, что он любил. Искренние разговоры и приятные воспоминания – это хороший способ вспомнить человека, которого уже нет в живых.

Вы также можете провести День отца наедине. Например, взять альбом с фотографиями, включить в наушниках любимые песни папы и вспомнить его в тишине, чтобы никого не было рядом.

Отметим, ранее мы делали подборку патриотических поздравлений с Днем отца.