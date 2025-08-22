Ежегодно 22 августа Украина чтит тех, кто отдал свою жизнь ради безопасности граждан и государства. В этот день отмечается День памяти работников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Этот праздник был установлен еще в 1996 году указом Президента Украины Леонида Кучмы и с тех пор стал ежегодной традицией, которая имеет особое значение во время войны. Ведь сейчас правоохранители ежедневно борются с преступностью и агрессией, рассказывает LifeStyle24.

Интересно Не только развлекаться: что нельзя делать в День траура

День памяти погибших правоохранителей Украины 2025: что известно о празднике?

За годы независимости Украина потеряла более 1600 правоохранителей, которые погибли во время службы. Среди них: те, кто выполнял задачи в зоне проведения АТО/ООС, а также десятки сотрудников, которые отдали жизнь после начала полномасштабной войны. Каждая цифра – это чья-то личная трагедия и несбывшаяся мечта. Именно поэтому в этот день украинцы вспоминают о цене, которую ежедневно платит государство за свою безопасность.

Традиционно чествование погибших работников начинается с официальных церемоний в Киеве, на Соломенской площади возле Мемориала погибшим правоохранителям. Здесь собираются руководство МВД, Нацполиции, Нацгвардии, ветераны, а также родственники погибших. После этого звучит Государственный Гимн Украины, проходит минута молчания, а к памятнику кладут цветы и венки.

День памяти погибших правоохранителей 2025 / Фото Freepik

В то же время в других городах Украины проходят аналогичные мероприятия. Так, возле местных мемориалов и памятных знаков также проходят церемонии возложения цветов и минуты молчания. В храмах проводят богослужения, во время которых звучат имена героев, открываются памятные доски и стенды с портретами. Важным элементом этого дня является поддержка семей погибших. К тому же организуют специальные встречи для них и оказывают им социальную помощь.

Впрочем, важно также вспомнить о силе и несокрушимости тех, кто продолжает служить родной стране и сегодня. Подвиг правоохранителей – пример мужества для нынешних и грядущих поколений, а память о погибших работниках останется в сердцах украинцев навсегда.

Какие дни будут траурными в 2025 году?

В Украине ежегодно отмечаются официальные скорбные дни. Они посвящены чествованию памяти жертв трагических событий в истории страны. В эти дни приспускают государственные флаги и ограничивают развлекательные мероприятия. Кроме этого, в стране проходят минуты молчания, поминальные богослужения и официальные церемонии. Среди траурных дней 2025 года: