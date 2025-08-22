Це свято було встановлене ще у 1996 році указом Президента України Леоніда Кучми й відтоді стало щорічною традицією, яка має особливе значення у часі війни. Адже нині правоохоронці щодня борються зі злочинністю та агресією, розповідає LifeStyle24.

День пам'яті загиблих правоохоронців України 2025: що відомо про свято?

За роки незалежності Україна втратила понад 1600 правоохоронців, які загинули під час служби. Серед них: ті, хто виконував завдання у зоні проведення АТО/ООС, а також десятки співробітників, які віддали життя після початку повномасштабної війни. Кожна цифра – це чиясь особиста трагедія та нездійснена мрія. Саме тому у цей день українці згадують про ціну, яку щодня платить держава за свою безпеку.

Традиційно вшановування загиблих працівників розпочинається з офіційних церемоній у Києві, на Солом'янській площі біля Меморіалу загиблим правоохоронцям. Тут збираються керівництво МВС, Нацполіції, Нацгвардії, ветерани, а також родичі загиблих. Після цього лунає Державний Гімн України, проходить хвилина мовчання, а до пам'ятника кладуть квіти та вінки.

День пам'яті загиблих правоохоронців 2025 / Фото Freepik

Водночас в інших містах України відбуваються аналогічні заходи. Так, біля місцевих меморіалів і пам'ятних знаків також проходять церемонії покладання квітів та хвилини мовчання. У храмах проводять богослужіння, під час яких лунають імена героїв, відкриваються пам'ятні дошки та стенди з портретами. Важливим елементом цього дня є підтримка сімей загиблих. До того ж організовують спеціальні зустрічі для них та надають їм соціальну допомогу.

Втім, важливо також згадати про силу та незламність тих, хто продовжує служити рідній країні і сьогодні. Подвиг правоохоронців – приклад мужності для нинішніх і прийдешніх поколінь, а пам'ять про загиблих працівників залишиться у серцях українців назавжди.

Які дні будуть траурними у 2025 році?

В Україні щороку відзначаються офіційні скорботні дні. Вони присвячені вшануванню пам'ять жертв трагічних подій в історії країни. У ці дні приспускають державні прапори та обмежують розважальні заходи. Крім цього, у країні проходять хвилини мовчання, поминальні богослужіння та офіційні церемонії. Серед траурних днів 2025 року: