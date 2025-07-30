Саме тому в такі дні діють як державні обмеження, так і моральні правила, яких суспільство намагається дотримуватися. Про них детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити в День жалоби?

У День жалоби по всій країні скасовуються розважальні заходи. Зокрема, не проводяться концерти, святкові події, фестивалі, дискотеки, презентації чи вечірки, навіть якщо вони були заплановані раніше. У багатьох містах тимчасово призупиняють роботу заклади культури та розваг. Навіть приватні святкування, якщо й відбуваються, то проходять у стриманому форматі.

У публічних місцях, наприклад, у кав'ярнях, торгівельних центрах чи магазинах, вимикають гучну музику, прибирають святкові елементи декору, а на екранах не транслюють розважальний контент.

Водночас люди намагаються уникати різних розваг, веселощів та святкувань. Ба більше, чимало українців, замість яскравих фото з подорожей, мемів чи жартів, публікують на власних сторінках у соцмережах стримані дописи, слова підтримки, фотографії свічок або чорно-білі зображення загиблих.

Що не можна робити в День жалоби / Фото Freepik

Які дні будуть траурними у 2025 році?

В Україні щороку відзначаються офіційні скорботні дні. Вони присвячені вшануванню пам'ять жертв трагічних подій в історії країни. У ці дні приспускають державні прапори та обмежують розважальні заходи. Крім цього, у країні проходять хвилини мовчання, поминальні богослужіння та офіційні церемонії. Серед траурних днів 2025 року: