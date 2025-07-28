Несокрушимые даже в неволе: в Украине чтят День памяти замученных или погибших в плену

28 июля Украина впервые официально отмечает День памяти защитников и защитниц Украины, участников добровольческих формирований, а также гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену. Эту важную дату Верховная Рада Украины утвердила Постановлением №10188, поддержав инициативу общественных организаций, семей пленных, ветеранов и волонтеров.

День чествования памяти стал свидетельством того, что Украина помнит каждого, кто погиб не только на поле боя, но и в плену, в нечеловеческих условиях, без права на защиту, но с преданностью своему государству. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Официальный вебпортал парламента Украины.

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Что известно о Дне памяти замученных или погибших в плену?

Что интересно, эту памятную дату выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в ночь с 28 на 29 июля 2022 года произошло одно из самых жестоких военных преступлений России против украинских военнопленных. Тогда был обстрелян барак в Волновахской исправительной колонии возле поселка Еленовка, где оккупанты удерживали защитников "Азовстали". В результате теракта погибли по меньшей мере 53 украинских воина, а еще более 130 бойцов получили ранения. По данным отчетов ООН и международных правозащитных организаций, Россия грубо нарушила нормы международного гуманитарного права, в частности Женевской конвенции, которая запрещает пытки, жестокое обращение и обязывает страну-агрессора обеспечивать жизнь и безопасность пленных.

Трагедия в Еленовке стала олицетворением многочисленных преступлений, которые Россия совершает с начала войны против Украины. Иловайск, Дебальцево, Мариуполь, Буча, Ирпень, Изюм, Токмак – за каждым из этих названий стоят истории казненных пленных, замученных гражданских, массовых захоронений и свидетельств, которые ужасают даже опытных экспертов по международному праву. Особую боль вызывает гибель гражданских, в частности учителей, журналистов, волонтеров, медиков, священников, которых убивали только за проукраинскую позицию или просто за то, что те говорили на украинском.

День памяти замученных или погибших в плену 2025 / Фото Freepik

Среди тех, кого мы чтим в этот день, особое место занимают добровольцы. В первые дни войны именно они стали на защиту Украины, еще до формирования полноценной армии. Без достаточного обеспечения, часто без правового статуса, но с глубоким чувством ответственности за свою землю, они первыми оказались в плену, где нередко были казнены или пропали без вести. Их подвиг является неотъемлемой частью современной украинской идентичности.

Сегодня особенно важно говорить о пленных, потому что молчание – это еще одна форма обесценивания жертвы. Сейчас тысячи украинских военных и гражданских находятся в российском плену, часто – в полной изоляции, без доступа к адвокатам, медицинской помощи, а иногда даже без подтверждения факта, что они живы. Говорить о них – означает поддерживать их родных, держать в поле зрения международного сообщества тему пленных, заставлять мировые организации действовать, фиксировать каждое преступление и собирать доказательства для будущего международного трибунала.

Ни одна жизнь не должна быть забыта, ведь память – это форма борьбы. Пока мы помним, то не позволяем злу исчезнуть без следа. Поэтому каждый пленный должен вернуться домой.