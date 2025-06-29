29 июня – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя шить и вязать

29 июня верующие чтят память святых Петра и Павла. Они считаются одними из важнейших апостолов христианства.

В этот день наши предки ловили рыбу и шли в церковь. О запретах и приметах на 29 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День Петра и Павла: история праздника

До встречи со Спасителем апостол Петр был простым рыбаком. Но все изменилось, когда Христос позвал его вслед за Собой. Петр стал одним из ближайших учеников Иисуса вместе со своим братом – Андреем Первозванным. После Сошествия Святого Духа мужчина активно проповедовал Евангелие, исцелял больных и обращал людей в христианство. Впрочем, его деятельность не осталась незамеченной, ведь римский император Нерон, узнав о проповеднике, приказал его схватить. Через некоторое время Петра распяли головой вниз.

А Павел сначала занимался преследованиями христиан. Однако по дороге в город Дамаск он стал свидетелем необычного события – перед ним появился Божественный свет, и сам Господь обратился к нему. Этот опыт кардинально изменил Павла, поэтому мужчина отрекся от язычества и стал последователем Христа. С тех пор апостол проповедовал во всем мире, но в конце концов, как и Петр, был арестован и казнен.

Что нельзя делать

Не стоит брать или занимать деньги в долг.

Не следует заниматься рукоделием, в частности шить и вышивать, потому что тогда притянете проблемы в семью.

Нельзя конфликтовать и сквернословить.

Не рекомендуется употреблять алкоголь.

Народные приметы

Если сегодня пойдет дождь, то в этом году будет хороший урожай.

Если на улице жарко, зима будет морозной.

Если услышите пение птиц, то зима будет поздней.

Если на небе хорошо видны звезды, то июль будет жарким.

Напомним, что наша редакция подготовила хорошие поздравления с Днем Петра и Павла в картинках и словах. Вы можете отправить их своим родным и друзьям.