У цей день наші предки ловили рибу та йшли до церкви. Про заборони й прикмети на 29 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День Петра і Павла: історія свята

До зустрічі зі Спасителем апостол Петро був простим рибалкою. Та все змінилося, коли Христос покликав його слідом за Собою. Петро став одним із найближчих учнів Ісуса разом зі своїм братом – Андрієм Первозванним. Після Зішестя Святого Духа чоловік активно проповідував Євангеліє, зцілював хворих і навертав людей до християнства. Втім, його діяльність не залишилась непоміченою, адже римський імператор Нерон, дізнавшись про проповідника, наказав його схопити. Через деякий час Петра розіп'яли головою вниз.

А Павло спершу займався переслідуваннями християн. Однак дорогою до міста Дамаск він став свідком незвичної події – перед ним з'явилося Божественне світло, і сам Господь звернувся до нього. Цей досвід кардинально змінив Павла, тому чоловік зрікся язичництва і став послідовником Христа. Відтоді апостол проповідував в усьому світі, але зрештою, як і Петро, був заарештований і страчений.

Що не можна робити

Не варто брати або позичати гроші в борг.

Не слід займатися рукоділлям, зокрема шити й вишивати, бо тоді притягнете негаразди в родину.

Не можна конфліктувати та лихословити.

Не рекомендується вживати алкоголь.

Народні прикмети

Якщо сьогодні піде дощ, то цьогоріч буде гарний врожай.

Якщо надворі спекотно, зима буде морозною.

Якщо почуєте спів птахів, то зима буде пізньою.

Якщо на небі добре видно зорі, то липень буде спекотним.

Нагадаємо, що наша редакція підготувала гарні привітання з Днем Петра й Павла у картинках і словах. Ви можете надіслати їх своїм рідним і друзям.