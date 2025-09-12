День программиста – это профессиональный праздник для людей, которые создают программы, сервисы и цифровые системы, без которых сегодня невозможно представить жизнь. Именно IT-специалисты стоят за развитием технологий, кибербезопасности, мобильных приложений и даже искусственного интеллекта.

В Украине до сих пор многие празднуют День программиста на 256-й день года, который приходится на 12 или 13 сентября. Такая традиция имеет чисто техническое объяснение. Дело в том, что число 256 равно количеству возможных значений одного байта. Однако празднование этого дня в сентябре закрепилось именно в России в 2009 году президентским указом. И именно поэтому сегодня возникает вопрос, стоит ли украинцам ежегодно чествовать такую дату.

Редакция LifeStyle24 обратилась за комментарием к IT Ukraine Association, которая объяснила, почему гражданам Украины не стоит праздновать профессиональный праздник программистов по российскому сценарию. В материале рассказываем подробнее, почему 12 сентября не является приемлемой датой, какие аргументы приводят эксперты и какие альтернативы рассматривает украинское ІТ-сообщество.

Интересно Календарь праздников на сентябрь 2025: будут ли дополнительные выходные у украинцев

Когда празднуют День программиста в Украине?

Дата 12 сентября не имеет никакого отношения к украинской ІТ-истории или выдающимся достижениям наших специалистов, ведь фактически является лишь символическим числом. В условиях войны отказ от символов страны-агрессора становится практическим шагом, который непосредственно связан с цифровой безопасностью и формированием собственной идентичности. Именно поэтому в ІТ-среде все чаще звучат предложения пересмотреть дату профессионального праздника.

Так, одной из альтернатив называют 7 января, в который отмечают Международный день программиста. Его поддержка означала бы не только отказ от российского формата, но и интеграцию Украины в глобальное ИТ-сообщество.

День программиста в Украине / Фото Freepik

Почему украинцы должны праздновать День программиста 7 января?

Наша редакция пообщалась с представителями IT Ukraine Association, которая предлагает изменить дату празднования. По словам ассоциации, отказ от 12 сентября является важным сигналом, ведь этот день закреплен именно в российском контексте.

Украинское ІТ должно иметь собственный профессиональный праздник, который отражает национальную историю и ценности. Ассоциация отмечает, что вопрос не сводится только к праздничному календарю, ведь речь идет о символе идентичности и сознательный выбор, который поможет отделить нашу профессиональную культуру от "русского мира".

Мы подали обращение об официальном признании 7 января Днем программиста. Более 80% ІТ-специалистов поддерживают эту инициативу. Понимаем, что во время войны правительство имеет множество приоритетов, и как только будет прогресс – мы сообщим,

– отметили в IT Ukraine Association.

Для украинских ІТ-специалистов изменение даты своего праздника является возможностью подчеркнуть свою идентичность и одновременно сделать шаг к глобальному сообществу, где профессиональные традиции формируются на общих ценностях, а не на чужих нарративах.