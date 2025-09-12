В этот день наши предки собирали сезонные овощи и готовили из них различные блюда. О запретах и приметах на 12 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
День памяти святого мученика Автонома
Он был епископом в Италии во времена правления императора Диоклетиана. Из-за гонений на христиан Автоном покинул родную землю и поселился в Сорее, что в Вифинии. Здесь святой активно проповедовал христианство, обратил много язычников к вере и освятил храм, созданный в честь Архистратига Михаила. Также известно, что Автоном путешествовал по Ликаонии и Исаврии, проповедуя Евангелие, а после преследований императора Диоклетиана скрывался в Клавдиополе. Вернувшись в Сорею, епископ продолжил распространять веру в Асии и Лимне. После того как новообращенные христиане разрушили идолов, язычники напали на храм, где святой служил Божественную литургию. Тогда идолопоклонники убили Автонома из-за преданности христианству.
Что нельзя делать?
- Не следует заниматься уборкой дома.
- Нельзя ходить в лес, потому что тогда заблудитесь там и не сможете вернуться домой.
- Не рекомендуется сквернословить и конфликтовать.
- Не стоит ссориться и спорить с родными.
Что еще отмечают?
- 12 сентября ежегодно отмечают День специалиста радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Украины. Что интересно, сначала это праздник ввели приказом Министра обороны Украины, но в 2012 году праздник отменили. Однако в 2021-м тогдашний Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подписал приказ, которым вернул День специалиста радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Украины. Специалисты ежедневно выполняют критически важные задачи по противодействию вражеским беспилотным летательным аппаратам, ракетам, системам управления и связи. Их работа позволяет снижать эффективность российских атак, сохранять контроль над собственными войсками и защищать гражданскую инфраструктуру.
- Также сегодня отмечают Международный день осознанности. Его установили в 2011 году по инициативе издательства Wisdom Publications. Главная цель праздника – рассказать больше людям о пользе и ценности осознанности.