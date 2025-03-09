О борьбе и войне: 7 пророческих цитат выдающегося Тараса Шевченко, которые пронизывают до мурашек
Сегодня, 9 марта, украинцы отмечают 211-ю годовщину со дня рождения выдающегося писателя Тараса Шевченко. Его произведения пронизаны духом сопротивления имперскому гнету и стремлением к независимости.
Тарас Григорьевич Шевченко не только поэт, но и пророк, который призвал украинцев к борьбе за свою свободу. Его слова о войне, национальном сопротивлении и стремлении к независимости актуальны и сегодня. 24 Канал собрал самые сильные цитаты Тараса Шевченко, которые вдохновляют и дают силу бороться за независимость родной страны.
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Цитаты Тараса Шевченко о борьбе и России
"Чигрине, Чигрине"
"Встане Україна,
І розвіє тьму неволі,
Світ правди засвітить!"
"Стоїть в селі Суботові"
"Не смійтеся, чужі люде!
Церков-домовина
Розвалиться... і з-під неї
Встане Україна.
І розвіє тьму неволі,
Світ правди засвітить,
І помоляться на волі
Невольничі діти!.."
"Кавказ"
"І вам слава, сині гори,
Кригою окуті.
І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся – поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!"
"Катерина"
"Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі – чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Москаль любить жартуючи,
Жартуючи кине;
Піде у свою Московщину,
А дівчина гине…"
"До Основ'яненка"
"Смійся, лютий враже!
Та не дуже, бо все гине —
Слава не поляже;
Не поляже, а розкаже,
Що діялось у світі,
Чия правда, чия кривда
І чиї ми діти.
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
От де, люде, наша слава,
Слава України!"
"Невольник"
"Ляхи були, усе взяли,
Кров повипивали!..
А москалі й світ божий
В путо закували".
"І Архімед, і Галілей"
"І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син і буде мати,
І будуть люди на землі…"
Заметим, что, кроме дня рождения Тараса Шевченко, сегодня, 9 марта, также отмечают День ангела Тараса. Наша редакция подготовила картинки-поздравления с именинами, которые стоит отправить родным и близким.