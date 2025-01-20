106 годовщина великого праздника: когда будем отмечать День Соборности Украины в 2025 году

Уже совсем скоро наступит важный для Украины праздник - День Соборности. 106 лет назад в Киеве провозгласили Акт Воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

На официальном уровне этот праздник установили в 1999 году. Когда состоится День Соборности Украины – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Украинский институт национальной памяти.

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Когда будет День Соборности Украины в 2025 году

Этот праздник ежегодно празднуют 22 января. Что интересно, такую дату выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в этот день, в 1919 году, произошло важное историческое событие – провозглашение Акта воссоединения между Украинской Народной Республикой (УНР) и Западно-Украинской Народной Республикой (ЗУНР). Этот документ стал символом единства украинских земель и стремления граждан к независимости.

Официально праздник ввели в 1999 году, а соответствующий Указ издал президент Украины Леонид Кучма. Однако 30 декабря 2011 года Виктор Янукович отменил День Соборности Украины, а взамен установил День Соборности и Свободы Украины.

Впрочем, уже в 2014 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко вернул День Соборности Украины.

Живая цепь на День Соборности / Фото Дрогобычской районной военной администрации

Традиции Дня Соборности Украины

По традиции, 22 января украинцы объединяются в "живую цепь". Впервые такая акция состоялась в 1990 году. Тогда миллионы людей взялись за руки, чтобы продемонстрировать свое единство, соборность и сплоченность. "Живая цепь" началась в Ивано-Франковске, протянулась из Киева во Львов, Ивано-Франковск, Стрый, Тернополь, Житомир и Ровно. Этот обычай не только напоминает о важности объединения и совместной борьбы за свободу, но и воплощает стремление украинцев к крепкому, независимому и соборному государству.