23 апреля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя шить и вязать

23 апреля верующие чтят память великомученика Георгия (Юрия) Победоносца. Он считается покровителем природы и скота.

В этот день наши предки молились святому и просили у него хорошего урожая и здоровья скоту. О запретах и приметах на 23 апреля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Религиозно-информационную службу Украины.

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День памяти великомученика Георгия (Юрия) Победоносца

Он родился в Каппадокии в христианской семье. Его отец погиб мученической смертью за веру во Христа, а мать переселилась в Палестину, где воспитала сына. Еще в подростковом возрасте Юрий отличался мужеством, поэтому вступил в римское войско и благодаря храбрости получил доверие императора Диоклетиана. Однако начались жестокие гонения на христиан, поэтому воин открыто осудил приказ правителя. Юрий раздал все имущество бедным и признал себя верующим, за что его посадили в тюрьму и подвергли жестоким пыткам. Впрочем, это не заставило святого отречься от собственной веры в Бога. По преданию, Господь поддерживал Юрия различными чудесами – ангел исцелял от ран, а яд никоим образом не вредил мужчине. В конце концов император приказал казнить Юрия. Перед смертью святой совершил последнее чудо, разрушив статуи идолов в храме только с помощью молитвы.

Что нельзя делать

Не следует заниматься рукоделием, в частности шить и вышивать.

Не стоит сквернословить и конфликтовать.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Не рекомендуется брать в руки острые предметы, потому что тогда лишитесь счастья и благополучия.

Народные приметы

Если на Юрия пойдет дождь, то вырастет много травы.

Если на улице поднимется сильный ветер, то такая погода будет в течение недели.

Если в этот день пойдет снег, то в этом году будет обильный урожай.

Если утром безветренно, то ранние посевы будут удачными.

Что еще отмечают

Всеукраинский день психолога. Его ввели в начале 2000-х в Украине с целью чествования труда тех, кто помогает людям преодолевать эмоциональные трудности и адаптироваться к изменениям. Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 23 апреля 2004 года состоялось заседание Коллегии Министерства образования и науки Украины, на котором подняли вопрос "О состоянии и перспективах развития психологической службы системы образования".

Международный день секретаря. Его отмечают в последнюю среду апреля мир отмечает Международный день секретаря. В этом году он приходится на 23 апреля и чествует деятельность работников, которые обеспечивают слаженную работу офисов и организаций.