У цей день наші предки молилися святому та просили в нього гарного врожаю та здоров'я худобі. Про заборони й прикмети на 23 квітня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Релігійно-інформаційну службу України.

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День пам'яті великомученика Георгія (Юрія) Переможця

Він народився в Каппадокії у християнській родині. Його батько загинув мученицькою смертю за віру в Христа, а мати переселилася до Палестини, де виховала сина. Ще у підлітковому віці Юрій відзначався мужністю, тому вступив до римського війська і завдяки хоробрості здобув довіру імператора Діоклетіана. Однак розпочалися жорстокі гоніння на християн, тож воїн відкрито засудив наказ правителя. Юрій роздав усе майно бідним і визнав себе вірянином, за що його ув'язнили й піддали жорстоким тортурам. Втім, це не змусило святого зректися власної віри в Бога. За переказами, Господь підтримував Юрія різними дивами – ангел зцілював від ран, а отрута жодним чином не шкодила чоловікові. Зрештою імператор наказав стратити Юрія. Перед смертю святий здійснив останнє диво, зруйнувавши статуї ідолів у храмі лише за допомогою молитви.

Що не можна робити

Не слід займатися рукоділлям, зокрема шити й вишивати.

Не варто лихословити та конфліктувати.

Не можна відмовляти у допомозі нужденним.

Не рекомендується брати до рук гострі предмети, бо тоді позбудетеся щастя й добробуту.

Народні прикмети

Якщо на Юрія піде дощ, то виросте багато трави.

Якщо на вулиці здійметься сильний вітер, то така погода буде протягом тижня.

Якщо в цей день піде сніг, то цьогоріч буде рясний врожай.

Якщо вранці безвітряно, то ранні посіви будуть вдалими.

Що ще відзначають

Всеукраїнський день психолога. Його запровадили на початку 2000-х в Україні з метою вшанування праці тих, хто допомагає людям долати емоційні труднощі та адаптуватися до змін. Що цікаво, дату свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме 23 квітня 2004 року відбулося засідання Колегії Міністерства освіти й науки України, на якому порушили питання "Про стан і перспективи розвитку психологічної служби системи освіти".

Міжнародний день секретаря. Його відзначають в останню середу квітня світ відзначає Міжнародний день секретаря. Цьогоріч він припадає на 23 квітня та вшановує діяльність працівників, які забезпечують злагоджену роботу офісів і організацій.