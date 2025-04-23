Це свято виникло в США ще в середині XX століття. Під час Другої світової війни у Сполучених Штатах Америки бракувало професійних офісних працівників. У зв'язку з цим, у 1942 році створили Національну асоціацію секретарів, завдяки якій у людей з'явилася можливість здобувати нові знання в галузі адміністрування. Через деякий час заснували Національний тиждень секретарів, у середу якого відзначали День цих фахівців. Згодом це свято отримало міжнародне визнання, тому сьогодні його відзначають у десятках країн світу, зокрема в Україні, розповідає LifeStyle24.

Цікаво Зі Всеукраїнським днем психолога 2025: теплі привітання у прозі й віршах

З нагоди Міжнародного дня секретаря наша редакція підготувала гарні картинки-привітання. Збережіть їх собі та надішліть рідним, друзям, колегам і знайомим, від діяльності яких залежить стабільність у робочому середовищі.

Привітання з Міжнародним днем секретаря 2025: картинки й листівки

Привітання з Днем секретаря 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем секретаря 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем секретаря 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем секретаря 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем секретаря 2025 / Колаж LifeStyle24

Нагадаємо! Раніше ми розповідали про інші професійні свята квітня 2025 року.

Привітання з Днем секретаря 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем секретаря 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем секретаря 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем секретаря 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітайте своїх близьких із професійним святом. З Міжнародним днем секретаря!