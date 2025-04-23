День психолога запровадили на початку 2000-х в Україні. Що цікаво, дату свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме 23 квітня 2004 року відбулося засідання Колегії Міністерства освіти й науки України, на якому порушили питання "Про стан і перспективи розвитку психологічної служби системи освіти". У той же день вирішили встановити 23 квітня як День психолога, розповідає LifeStyle24.

Цікаво З Міжнародним днем секретаря 2025: найкрасивіші картинки-привітання зі святом

У час війни та суспільних потрясінь роль психолога стала ще важливішою. Сьогодні українські фахівці активно долучаються до проєктів підтримки військових, дітей, ВПО, освітян та всіх, хто постраждав від повномасштабного вторгнення. Наша редакція підготувала привітання з Днем психолога у картинках, прозі й віршах, які ви можете надіслати своїм близьким і друзям. Підніміть їм настрій у це свято та побажайте усього найкращого.

Привітання зі Всеукраїнським днем психолога 2025: картинки, проза й вірші

Хочу привітати всіх людей, які відповідають за наше ментальне здоров'я, яке за важливістю нічим не поступається фізичному! Нехай темні клубочки психічних негараздів розплутуються у ваших руках миттєво, залишаючи в душі гарячий слід радості за себе та свого клієнта!

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З Днем психолога! Цього дня бажаю вам здоров'я, бути у формі та постійно вчитися. Ваші знання та вміння допомагають людям стає краще, розуміти себе та справлятися з важкими ситуаціями. Ваша робота унікальна та прекрасна. Зі святом!

Привітання з Днем психолога 2025 / Колаж LifeStyle24

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Зі Всеукраїнським днем психолога! Бажаю тобі вдячних клієнтів, душевної рівноваги, чудового ментального здоров'я та сімейного щастя. І, звичайно, бажаю якнайшвидше відсвяткувати перемогу України!

Про інші професійні свята квітня 2025 року – дізнавайтеся в нашому матеріалі.

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Вітаю з професійним святом – Днем психолога! Нехай така важка справа, завжди буде в пошані. Розмови до душі спокійні, поради слушні. Знаходьте сили, не втрачайте рівноваги, заряджайте енергією. Процвітання, добра, щастя.

Привітання з Днем психолога 2025 / Колаж LifeStyle24

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У День психолога бажаю позитиву,

Щоб усмішкою ти всім людям допомагав,

Щоб усі проблеми просто і красиво

Кожен день з клієнтами вирішував!

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Вітаю з професійним Днем психолога!

Успішними хай будуть твої практики,

Хай тануть фобії, як лід старої Арктики,

Не буде у житті тривог і холоду…

Здоров’я лиш бажаю і зростання,

Достатку, радості, поваги й кохання!

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З Днем психолога вітаю,

Міцних нервів вам бажаю,

Успіхів, здоров'я, сили,

Щоби ви щасливо жили!

Хай вас поважають люди,

Гарний настрій нехай буде,

А в житті все – вищий клас,

Зі святом професійним вас!

Привітання з Днем психолога 2025 / Колаж LifeStyle24

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Поганий настрій, стрес,

І відсутній прогрес,

Нам психолог допоможе подолати,

Ситуацію під контроль взяти,

Здобути рівновагу і душевний спокій,

Бо ж на житті, як на ниві широкій.

Нехай Бог вам здоров’я пошле,

Від зайвого негативу обереже,

Зміцнить вашу віру й додасть удачі,

І мішок терпіння в придачу.

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Побороти стрес ви допомагаєте,

Все про психіку людську ви знаєте,

Сьогодні хочемо вас щиро привітати,

Наснаги й сил в роботі побажати,

Душевного спокою та рівноваги,

Від пацієнтів розуміння і поваги.