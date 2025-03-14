С Днем украинского добровольца 2025: самые красивые картинки-поздравления

Сегодня, 14 марта, украинцы отмечают День украинского добровольца. Это праздник мужества, самопожертвования и любви к родной земле.

Верховная Рада утвердила этот день в 2017 году. Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 14 марта 2014 года сформировался первый добровольческий батальон на полигоне в Новой Петровке. Тогда 500 бойцов из Самообороны Майдана стали на защиту независимости и суверенитета страны, рассказывает LifeStyle24.

Смотрите также Календарь выходных и праздников на март 2025: будем ли отдыхать на Международный женский день

В условиях полномасштабного вторжения украинские добровольцы продолжают бороться за победу родного государства. По случаю праздника наша редакция подготовила искренние поздравления с Днем украинского добровольца в картинках и открытках. Сохраните их себе заранее и отправьте родным, друзьям и знакомым, которые защищают Украину от врагов.

Поздравления с Днем украинского добровольца 2025: картинки и открытки

Поздравления с Днем украинского добровольца 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем украинского добровольца 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем украинского добровольца 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем украинского добровольца 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем украинского добровольца 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем украинского добровольца 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поблагодарите наших защитников за упорную борьбу. С Днем украинского добровольца!