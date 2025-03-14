С Днем украинского добровольца 2025: самые красивые картинки-поздравления
Сегодня, 14 марта, украинцы отмечают День украинского добровольца. Это праздник мужества, самопожертвования и любви к родной земле.
Верховная Рада утвердила этот день в 2017 году. Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 14 марта 2014 года сформировался первый добровольческий батальон на полигоне в Новой Петровке. Тогда 500 бойцов из Самообороны Майдана стали на защиту независимости и суверенитета страны, рассказывает LifeStyle24.
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В условиях полномасштабного вторжения украинские добровольцы продолжают бороться за победу родного государства. По случаю праздника наша редакция подготовила искренние поздравления с Днем украинского добровольца в картинках и открытках. Сохраните их себе заранее и отправьте родным, друзьям и знакомым, которые защищают Украину от врагов.
Поздравления с Днем украинского добровольца 2025: картинки и открытки
Поблагодарите наших защитников за упорную борьбу. С Днем украинского добровольца!