Верховна Рада затвердила цей день у 2017 році. Що цікаво, дату свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме 14 березня 2014 року сформувався перший добровольчий батальйон на полігоні у Новій Петрівці. Тоді 500 бійців з Самооборони Майдану стали на захист незалежності та суверенітету країни, розповідає LifeStyle24.

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В умовах повномасштабного вторгнення українські добровольці продовжують боротися за перемогу рідної держави. З нагоди свята наша редакція підготувала щирі привітання з Днем українського добровольця у картинках і листівках. Збережіть їх собі заздалегідь та надішліть рідним, друзям і знайомим, які захищають Україну від ворогів.

Привітання з Днем українського добровольця 2025: картинки й листівки

Привітання з Днем українського добровольця 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем українського добровольця 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем українського добровольця 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем українського добровольця 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем українського добровольця 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем українського добровольця 2025 / Колаж LifeStyle24

Подякуйте нашим захисникам за завзяту боротьбу. З Днем українського добровольця!