Відтоді українці щорічно дякують тим, хто присвятив своє життя служінню українському народові. З нагоди свята LifeStyle24 підготував теплі привітання з Днем українського добровольця у картинках, прозі й віршах.

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Привітання з Днем українського добровольця 2025: картинки, проза й вірші

Вітаю тебе з Днем добровольця України! Бажаю сили й міцності духу, енергії та оптимізму, добробуту і спокою. Нехай життя буде наповнене приємними й позитивними емоціями, і в ньому буде місце тільки миру і любові!

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З Днем українського добровольця! Бажаю якнайшвидшої перемоги України, щоб усі ви повернулися додому до своїх родин. Міцного здоров'я, надійних товаришів поруч і Божого захисту!

Привітання з Днем українського добровольця 2025 / Колаж LifeStyle24

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Вітаємо добровольців України з їхнім святом. Дякую вам, герої! Бажаю вам здоров'я, мудрості, успіхів! Щоб зброю доводилося брати до рук якомога рідше. Ми всі чекаємо на вас вдома живими та здоровими! Миру, любові та щастя вам!

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З Днем добровольця!

Нехай сонце буде за віконцем,

А ти завжди мужнім будь,

Честь й відвагу ти здобудь!

Від напасті не ховайся

І всього ти добивайся!

Привітання з Днем українського добровольця 2025 / Колаж LifeStyle24

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Зі святом державним тебе привітаю!

Відваги й наснаги тобі побажаю!

Досягнень високих і здійснення мрій

Більше життєвих і світлих надій!

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Тебе, мій добровольцю, я вітаю!

І від душі тобі бажаю,

Кохання, радості, добра.

А нам – безхмарного життя!

Привітання з Днем українського добровольця 2025 / Колаж LifeStyle24

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Дорогі добровольці, нехай ваші сила та мужність завжди живляться любов'ю та підтримкою близьких і рідних. І після будь-яких "баталій", які часто трапляються у повсякденному мирному житті, вдома на вас завжди чекає затишна гавань. Міцного здоров'я вам, успіхів та надійного тилу! І нехай вам завжди буде кого захищати, але не буде від кого!