С Днем Украинской Государственности 2025: искренние поздравления в картинках и словах
- День Украинской Государственности отмечается 15 июля, праздник основан в 2021 году президентом Владимиром Зеленским.
- Редакция подготовила поздравления в картинках, стихах и прозе, призывая украинцев объединяться и прославлять украинскую культуру.
15 июля отмечают День украинской государственности. Этот праздник начали в 2021 году, когда президент Владимир Зеленский подписал соответствующий Указ.
Что интересно, это произошло 24 августа, в 30-ю годовщину независимости Украины. Главная цель Дня Украинской Государственности – вспомнить историю нашего государства со времен крещения Киевской Руси до наших дней. Праздник также подчеркивает, что Украина имеет более тысячелетнюю историю собственной культуры и национальной идентичности, которую россияне пытаются отрицать. Этот день является важным символом несокрушимости и самобытности украинского народа в борьбе за свободу и независимость, рассказывает LifeStyle24.
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По случаю важного для Украины праздника наша редакция подготовила искренние поздравления в картинках, стихах и прозе. Отправьте их своим близким, друзьям и знакомым и напомните им об уникальности украинской культуры.
День Украинской Государственности 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?
Желаю, чтобы День Украинской Государственности объединил украинцев по всему миру. Чтобы идентичность украинцев способствовала процветанию Родины. Чтобы мы счастливо жили в своей стране, развивались на своей земле. С Днем Украинской Государственности!
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С Днем, который напоминает нам, что мы свободные, единые и независимые. Желаю чувствовать принадлежность к украинской семье, где бы вы ни были. Быть собой во Львове, Киеве, Херсоне. Быть украинцем в Испании, Италии или Америке. Говорить на украинском везде, где его понимают. Прославлять Украину там, где о ней мало знают. Поздравляю с Днем Украинской Государственности!
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Разом – ми сила,
Разом – до перемоги.
Вільна одна єдина
Наша мати – Україна!
З Днем Української Державності!
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Вітаю, Україно!
Вставай! Борися до кінця!
За мирне й чисте небо,
Та вільне краще майбуття!
Не забуваймо тих Героїв,
Котрі пішли у небеса,
Тих, що рятують Україну,
Ціною власного життя!
Отметим, что сегодня, 15 июля, в Украине также празднуют День украинских миротворцев. По этому случаю мы подготовили теплые поздравления в картинках и словах.
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Желаю, несмотря на трудности и проблемы, каждому украинцу успехов и процветания. Только совместными усилиями на благо Украины мы сможем построить сильное европейское государство. С Днем Украинской Государственности!
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Ценим то, за что боролись наши предки, помним всех, кто погиб в этой борьбе, строим будущее, в котором нам самим хотелось бы жить. Каждого украинца – с его праздником, с Днем Украинской Государственности!
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Україно моя солов'їна,
Народились ми у твоїх казках,
Твоя мудрість в вишневих перлинах
Процвітає, мов маки в полях!
Я для тебе від серця найкращі
Заспіваю чарівні пісні,
І нехай, наче квітка зростає,
Слава й гордість твоєї душі!
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Послухай, як струмок дзвенить,
Як гомонить ліщина.
З тобою всюди, кожну мить
Говорить Україна.
Послухай, як трава росте,
Напоєна дощами,
І як веде розмову степ
З тобою колосками.
Послухай, як вода шумить –
Дніпро до моря лине, –
З тобою всюди, кожну мить
Говорить Україна.