Уже завтра наступит День весеннего равноденствия 2025: приметы и традиции праздника

Завтра, 20 марта, украинцы будут отмечать День весеннего равноденствия. Это событие символизирует приход весны, возрождение природы и обновление жизни.

В Украине существуют особые традиции и приметы, связанные с этим днем, которые передаются из поколения в поколение. О них подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Народные приметы

Если птицы вернулись из теплых краев, то в этом году будет хороший урожай хлеба.

Если человек заболеет в этот день, то стоит ожидать плохих новостей.

Если в День весеннего равноденствия будет холодно, то такая погода продлится еще месяц.

Если в этот день будет тепло, то морозов не стоит больше ожидать.

Если в этот день грустить, то год будет полон негативных событий.

Если вечером холодно, то ожидайте заморозков.

Если сегодня прилетели журавли, то весна будет поздней.

Если с крыш капает вода, то летом будет обильный урожай.

День весеннего равноденствия 2025 / Фото Freepik

Традиции Дня весеннего равноденствия

День весеннего равноденствия наши предки отмечали по-особенному, ведь он символизировал победу весны над зимой и начало земледельческих работ. По случаю праздника предки проводили время в кругу близких людей и занимались приготовлением выпечки в виде птиц, в частности жаворонков, и блинов, поскольку те имеют круглую форму и напоминают солнце.

Нередко люди отправлялись в лес, где раскладывали праздничные блюда, среди которых вареники и пироги, на пеньках и отмечали этот день. Считалось, что чем больше будет еды, тем лучше пройдет весна. В то же время предки часто устраивали громкие празднования с танцами и пением, после чего почтили память умерших родственников и благодарили Сына Божьего за все, что имели.

К тому же люди придерживались определенных запретов, которые действовали в День весеннего равноденствия. Так, предки старались избегать конфликтов и споров, потому что не хотели провести год в ссорах с родными. Кроме этого, предки не начинали новые дела в этот праздник, потому что считали, что те не осуществятся.