С Днем журналиста Украины 2025: самые красивые картинки-поздравления с праздником

Сегодня, 6 июня, в Украине отмечают День журналиста. Это профессиональный праздник для людей, которые ежедневно рассказывают обществу правду, стоят на страже свободы слова и формируют информационное пространство страны.

Этот день объединяет репортеров, теле- и радиоведущих, редакторов, операторов, корреспондентов и всех тех, кто причастен к миру медиа. Во время российско-украинской войны эта профессия получила еще большее значение, ведь журналисты борются за правду и рискуют собственной жизнью, фиксируя события там, где раздаются взрывы. В то же время украинцы вспоминают тех, кто погиб, работает под обстрелами, в оккупации, на передовой – ради того, чтобы об Украине продолжали говорить во всем мире, рассказывает LifeStyle24.

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По случаю профессионального праздника наша редакция подготовила красивые картинки-поздравления. Сохраните их себе заранее, чтобы потом не тратить время. Отправьте эти праздничные открытки друзьям, коллегам, знакомым, родным и близким, кто работает в сфере журналистики.

Поздравления с Днем журналиста Украины 2025: картинки и открытки

Поздравления с Днем журналиста 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем журналиста 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем журналиста 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем журналиста 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем журналиста 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем журналиста 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем журналиста 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем журналиста 2025 / Коллаж LifeStyle24

Напомним, что ранее мы рассказывали о других международных и профессиональных праздниках июня 2025 года.