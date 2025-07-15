Трогательные поздравления с Днем ангела Владимира 2025: искренние слова в прозе и стихах
- 15 июля в Украине отмечают День ангела Владимира, имя которого имеет древнеславянское происхождение и означает "владеющий миром".
- LifeStyle24 подготовил поздравления с Днем ангела Владимира в картинках, прозе и стихах для празднования именин.
15 июля по новому стилю в Украине отмечают День ангела Владимира. Это имя имеет древнеславянское происхождение и означает "владеющий миром".
Посвятите свое время мужчинам, которые празднуют именины сегодня. LifeStyle24 подготовил искренние поздравления с Днем ангела Владимира в картинках, прозе и стихах.
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День ангела Владимира 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?
Желаю тебе, Владимир, стремительно идти к своей цели, с легкостью преодолевая преграды судьбы, держа за руку верную спутницу, и оглядываться назад, только для того, чтобы увидеть ангела-хранителя, который неотступно следует за тобой и твоими близкими по жизненному пути.
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Поздравляем с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель будет рядом тебя в минуты радости и грусти, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться он вместе с тобой будет радоваться.
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Твоє ім'я Володя – найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде і є надія!
***
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно тобі, Вова, живеться
Хай доля посміхається,
Здоров'я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!!
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Владимир, прими самые искренние поздравления с Днем ангела! Пусть в твоей жизни всегда будет место для счастья, удачи и радости, а все твои планы осуществляются легко и с вдохновением. Крепкого здоровья, силы и хорошего настроения!
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Дорогой Владимир, с Днем ангела тебя! Желаю, чтобы твой путь всегда был светлым, а сердце наполнялось теплом и гармонией. Пусть рядом будут надежные друзья, а судьба дарит много приятных неожиданностей!
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Володимире, з іменинами!
Здоров'я, щоб ваше, як кремінь було,
І щастя сімейне його берегло,
Щоб успіх завжди був на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч із вами ваш ангел летить
Й береже вас від бід повсюди,
Нехай вам радість несе кожна мить,
І благодать Господня з вами буде.
***
Хай ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!