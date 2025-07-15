Трогательные поздравления с Днем ангела Владимира 2025: искренние слова в прозе и стихах

15 июля по новому стилю в Украине отмечают День ангела Владимира. Это имя имеет древнеславянское происхождение и означает "владеющий миром".

Посвятите свое время мужчинам, которые празднуют именины сегодня. LifeStyle24 подготовил искренние поздравления с Днем ангела Владимира в картинках, прозе и стихах.

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День ангела Владимира 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?

Желаю тебе, Владимир, стремительно идти к своей цели, с легкостью преодолевая преграды судьбы, держа за руку верную спутницу, и оглядываться назад, только для того, чтобы увидеть ангела-хранителя, который неотступно следует за тобой и твоими близкими по жизненному пути.

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Поздравляем с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель будет рядом тебя в минуты радости и грусти, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться он вместе с тобой будет радоваться.

Поздравления с Днем ангела Владимира 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Твоє ім'я Володя – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!

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Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно тобі, Вова, живеться

Хай доля посміхається,

Здоров'я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!!

Поздравления с Днем ангела Владимира 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Владимир, прими самые искренние поздравления с Днем ангела! Пусть в твоей жизни всегда будет место для счастья, удачи и радости, а все твои планы осуществляются легко и с вдохновением. Крепкого здоровья, силы и хорошего настроения!

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Дорогой Владимир, с Днем ангела тебя! Желаю, чтобы твой путь всегда был светлым, а сердце наполнялось теплом и гармонией. Пусть рядом будут надежные друзья, а судьба дарит много приятных неожиданностей!

Поздравления с Днем ангела Владимира 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Володимире, з іменинами!

Здоров'я, щоб ваше, як кремінь було,

І щастя сімейне його берегло,

Щоб успіх завжди був на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч із вами ваш ангел летить

Й береже вас від бід повсюди,

Нехай вам радість несе кожна мить,

І благодать Господня з вами буде.

***

Хай ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!