С Днем апостолов Петра и Павла 2025: самые теплые поздравления в картинках и словах

Сегодня, 29 июня, в Украине празднуют День Петра и Павла. Этот праздник чествует святых апостолов, которые были одними из ближайших учеников Иисуса Христа.

По случаю Дня Петра и Павла LifeStyle24 подготовил искренние поздравления в картинках, прозе и стихах. Сохраните их себе и отправьте родным и близким, которым хотите поднять настроение в этот день.

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Поздравления с Днем Петра и Павла 2025: картинки, проза и стихи

Поздравляю с Днем Петра и Павла! Желаю мира и здоровья, достатка, радости и настоящих чудес в жизни. Желаю быть хорошим человеком. Желаю беречь свою семью, этот мир. И пусть каждый день будет светлым, теплым и добрым.

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Сегодня день апостолов Павла и Петра, и я поздравляю вас с этим днем, желаю всего чистого, светлого и доброго, что есть в этом мире. Сил, здоровья, благополучия! Пусть сохранят апостолы, небесные заступники наши, нас от несчастий и бед! Храни вас Господь!

Поздравления с Днем Петра и Павла 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Поздравляю с Днем Петра и Павла! Желаю идти доброй ровной дорогой к своему счастью, к своим мечтам, желаю крепкого здоровья и неутомимой светлой надежды, а также мира над головой, порядка в семье и достатка в жизни. Будь смелым и хорошим человеком, твори добро и получай взамен наслаждение для души.

Поздравления с Днем Петра и Павла 2025 / Коллаж LifeStyle24

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С Днем Петра и Павла! Пусть достаток, радость и благополучие войдут в твой дом, пусть гармония и спокойствие царят в душе, пусть никогда не заканчивается запас сил и энергии! Понимания тебе, мудрости, чистых мыслей и добрых поступков!

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Сьогодні свято із рання

Вітаймо Павла і Петра!

Усіх людей скоріш вітайте

Ні сліз, ні смутку ви не знайте.

Апостолів Петра і Павла

Зі щирим серцем я прославлю.

Бажаю горя вам не знать,

Щоб панувала благодать!

Поздравления с Днем Петра и Павла 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Хай свято Петра й Павла,

Наповнить наші серця

Любов'ю до ближнього свого,

Щирою вірою у творця!

Миру у наші домівки,

Спокою в душі людські,

Здоров'я міцного –

Як в ліщини-горішки,

Щоб задуми збулись усі!

Поздравления с Днем Петра и Павла 2025 / Коллаж LifeStyle24

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З Днем апостолів святих –

Павла і Петра!

Вам бажаю благ земних,

Миру і добра.

Віра в серці хай живе,

Сходить благодать

А в душі любов цвіте,

Щоб перемагати!

Поздравления с Днем Петра и Павла 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Свято Петра й Павла прийшло,

Щастя всім нам принесло.

Хай за все Бог віддячить,

І усі гріхи пробачить!