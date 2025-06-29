С Днем апостолов Петра и Павла 2025: самые теплые поздравления в картинках и словах
- 29 июня в Украине празднуют День апостолов Петра и Павла.
- LifeStyle24 подготовил поздравления в картинках, прозе и стихах для этого праздника.
Сегодня, 29 июня, в Украине празднуют День Петра и Павла. Этот праздник чествует святых апостолов, которые были одними из ближайших учеников Иисуса Христа.
По случаю Дня Петра и Павла LifeStyle24 подготовил искренние поздравления в картинках, прозе и стихах. Сохраните их себе и отправьте родным и близким, которым хотите поднять настроение в этот день.
Смотрите также Скоро наступит День апостолов Петра и Павла 2025: что обязательно стоит сделать в этот праздник
Поздравления с Днем Петра и Павла 2025: картинки, проза и стихи
Поздравляю с Днем Петра и Павла! Желаю мира и здоровья, достатка, радости и настоящих чудес в жизни. Желаю быть хорошим человеком. Желаю беречь свою семью, этот мир. И пусть каждый день будет светлым, теплым и добрым.
***
Сегодня день апостолов Павла и Петра, и я поздравляю вас с этим днем, желаю всего чистого, светлого и доброго, что есть в этом мире. Сил, здоровья, благополучия! Пусть сохранят апостолы, небесные заступники наши, нас от несчастий и бед! Храни вас Господь!
***
Поздравляю с Днем Петра и Павла! Желаю идти доброй ровной дорогой к своему счастью, к своим мечтам, желаю крепкого здоровья и неутомимой светлой надежды, а также мира над головой, порядка в семье и достатка в жизни. Будь смелым и хорошим человеком, твори добро и получай взамен наслаждение для души.
***
С Днем Петра и Павла! Пусть достаток, радость и благополучие войдут в твой дом, пусть гармония и спокойствие царят в душе, пусть никогда не заканчивается запас сил и энергии! Понимания тебе, мудрости, чистых мыслей и добрых поступков!
***
Сьогодні свято із рання
Вітаймо Павла і Петра!
Усіх людей скоріш вітайте
Ні сліз, ні смутку ви не знайте.
Апостолів Петра і Павла
Зі щирим серцем я прославлю.
Бажаю горя вам не знать,
Щоб панувала благодать!
***
Хай свято Петра й Павла,
Наповнить наші серця
Любов'ю до ближнього свого,
Щирою вірою у творця!
Миру у наші домівки,
Спокою в душі людські,
Здоров'я міцного –
Як в ліщини-горішки,
Щоб задуми збулись усі!
***
З Днем апостолів святих –
Павла і Петра!
Вам бажаю благ земних,
Миру і добра.
Віра в серці хай живе,
Сходить благодать
А в душі любов цвіте,
Щоб перемагати!
***
Свято Петра й Павла прийшло,
Щастя всім нам принесло.
Хай за все Бог віддячить,
І усі гріхи пробачить!