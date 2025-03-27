Календарь дней ангела на апрель 2025 года: кто будет праздновать свои именины
- В сентябре 2023 года даты большинства религиозных праздников в Украине сместились на 13 дней назад.
- Календарь дней ангела на апрель 2025 года содержит имена на каждый день, начиная с 1 апреля до 30 апреля.
При выборе имени для ребенка родители вдохновляются различными вариантами. В частности, теми, которые принадлежали христианским святым.
В сентябре 2023 года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. В связи с этим, даты большинства религиозных праздников сместились на 13 назад. О Днях ангела апреля 2025 – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
Интересно Православный календарь на апрель 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы
Календарь Дней ангела на апрель 2025 года
1 апреля – Сергей, Ефим, Иван, Макар, Мария.
2 апреля – Георгий, Григорий.
3 апреля – Никита, Феодосия.
4 апреля – Вениамин, Георгий, Адриан, Иосиф, Николай, Федор.
5 апреля – Алексей, Платон, Семен, Марк, Николай.
6 апреля – Иван, Павел, Петр, Яков.
7 апреля – Аркадий, Георгий, Даниил, Петр, Евдокия.
8 апреля – Сергей, Мария.
9 апреля – Вадим, Гавриил.
10 апреля – Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Терентий, Федор, Яков.
11 апреля – Прохор, Петр, Ефим.
12 апреля – Василий, Давид, Иван, Сергей, Марфа, Мария.
13 апреля – Дмитрий, Георгий.
14 апреля – Антон, Валентин, Иван, Мартин, Александр.
15 апреля – Андрей, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Севастьян, Федор, Трофим, Анастасия, Василиса.
Заметим, что ранее мы рассказывали о профессиональных и международных праздниках апреля 2025 года.
16 апреля – Леонид, Михаил, Павел, Галина, Ирина, Ника.
17 апреля – Адриан, Ефрем, Иван, Михаил, Семен, Федор.
18 апреля – Ефим, Иван, Кузьма, Тамара, Феликс, Ян.
19 апреля – Виктор, Георгий, Егор, Иван, Семен, Ян.
20 апреля – Теодор, Федор.
21 апреля – Теодор, Алексей, Денис, Иван, Максим, Федор, Ян.
22 апреля – Варфоломей, Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федор.
23 апреля – Александра, Анатолий, Афанасий, Валерий, София.
24 апреля – Иннокентий, Леонтий, Лука, Валентин, Николай, Алексей, Савва, Сергей, Фома, Елизавета.
25 апреля – Василий, Марк, Сергей, Ника.
26 апреля – Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан.
27 апреля – Георгий, Егор, Илларион, Павел, Семен, Сергей, Мария, Ян, Анастасия.
28 апреля – Анна, Виталий, Кирилл, Максим.
29 апреля – Богдан, Василий, Арсений.
30 апреля – Игнат, Клим, Никита, Яков.