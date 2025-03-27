Календарь дней ангела на апрель 2025 года: кто будет праздновать свои именины

При выборе имени для ребенка родители вдохновляются различными вариантами. В частности, теми, которые принадлежали христианским святым.

В сентябре 2023 года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. В связи с этим, даты большинства религиозных праздников сместились на 13 назад. О Днях ангела апреля 2025 – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Интересно Православный календарь на апрель 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы

Календарь Дней ангела на апрель 2025 года

1 апреля – Сергей, Ефим, Иван, Макар, Мария.

2 апреля – Георгий, Григорий.

3 апреля – Никита, Феодосия.

4 апреля – Вениамин, Георгий, Адриан, Иосиф, Николай, Федор.

5 апреля – Алексей, Платон, Семен, Марк, Николай.

6 апреля – Иван, Павел, Петр, Яков.

7 апреля – Аркадий, Георгий, Даниил, Петр, Евдокия.

8 апреля – Сергей, Мария.

9 апреля – Вадим, Гавриил.

10 апреля – Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Терентий, Федор, Яков.

11 апреля – Прохор, Петр, Ефим.

12 апреля – Василий, Давид, Иван, Сергей, Марфа, Мария.

13 апреля – Дмитрий, Георгий.

14 апреля – Антон, Валентин, Иван, Мартин, Александр.

15 апреля – Андрей, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Севастьян, Федор, Трофим, Анастасия, Василиса.

Заметим, что ранее мы рассказывали о профессиональных и международных праздниках апреля 2025 года.

16 апреля – Леонид, Михаил, Павел, Галина, Ирина, Ника.

17 апреля – Адриан, Ефрем, Иван, Михаил, Семен, Федор.

18 апреля – Ефим, Иван, Кузьма, Тамара, Феликс, Ян.

19 апреля – Виктор, Георгий, Егор, Иван, Семен, Ян.

20 апреля – Теодор, Федор.

21 апреля – Теодор, Алексей, Денис, Иван, Максим, Федор, Ян.

22 апреля – Варфоломей, Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федор.

23 апреля – Александра, Анатолий, Афанасий, Валерий, София.

24 апреля – Иннокентий, Леонтий, Лука, Валентин, Николай, Алексей, Савва, Сергей, Фома, Елизавета.

25 апреля – Василий, Марк, Сергей, Ника.

26 апреля – Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан.

27 апреля – Георгий, Егор, Илларион, Павел, Семен, Сергей, Мария, Ян, Анастасия.

28 апреля – Анна, Виталий, Кирилл, Максим.

29 апреля – Богдан, Василий, Арсений.

30 апреля – Игнат, Клим, Никита, Яков.