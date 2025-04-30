Укр Рус
lifestyle 24 Традиции Календарь Дней ангела на май 2025 года: кто будет праздновать свои именины
30 апреля, 15:02
2

Календарь Дней ангела на май 2025 года: кто будет праздновать свои именины

Влада Пономарева
Основні тези
  • Украина перешла на новоюлианский календарь, что изменило даты некоторых Дней ангела.
  • В статье приведен перечень именин, которые будут отмечаться в мае 2025 года.

Будущие родители часто заглядывают в календарь Дней ангела, когда думают, как назвать ребенка. Ведь если выбрать имя святого, то он будет оберегать человека на протяжении всей жизни.

С переходом Украины на новоюлианский календарь даты некоторых Дней ангела изменились. Какие именины будем отмечать в мае 2025 года – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Интересно Календарь религиозных праздников на май 2025 года: что будут отмечать украинцы

Календарь Дней ангела на май 2025 года

1 мая – Игнатий, Макарий, Тамара.

2 мая – Афанасий, Давид, Михаил, Роман, Зоя, Борис, Глеб.

3 мая – Тимофей, Петр.

4 мая – Мария, Соломия, Пелагея.

5 мая – Ирина.

6 мая – Денис, Варвара.

7 мая – Михаил, Платон, Анастасия, Антон, Давид, Иван, Иосиф.

8 мая – Арсений, Иван.

9 мая – Иосиф, Николай.

10 мая – Симеон, Таисия.

11 мая – Кирилл, Мефодий.

12 мая – Герман.

13 мая – Георгий, Макарий, Александр.

14 мая – Леонтий, Максим, Никита.

15 мая – Пахомий.

16 мая – Георгий, Александр, Феодор.

17 мая – Степан.

18 мая – Андрей, Клавдия, Александра, Кристина, Юлия, Давид, Денис, Павел, Петр.

19 мая – Мария, Марфа, Соломия, Иван, Иосиф, Иванна, Тамара.

20 мая – Александр, Алексей.

21 мая – Константин, Михаил, Елена.

22 мая – Василиск.

23 мая – Михаил, Леонтий, Ефросиния.

24 мая – Иван, Степан, Феодор.

25 мая – Иннокентий.

26 мая – Георгий, Карп, Елена.

27 мая – Феодора.

28 мая – Никита.

29 мая – Феодосия.

30 мая – Исаакий.

31 мая – Иеремия.

Обратите внимание! Наша редакция ранее рассказывала о международных и профессиональных праздниках мая 2025 года.