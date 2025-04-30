Календарь Дней ангела на май 2025 года: кто будет праздновать свои именины

Будущие родители часто заглядывают в календарь Дней ангела, когда думают, как назвать ребенка. Ведь если выбрать имя святого, то он будет оберегать человека на протяжении всей жизни.

С переходом Украины на новоюлианский календарь даты некоторых Дней ангела изменились. Какие именины будем отмечать в мае 2025 года – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь. Интересно Календарь религиозных праздников на май 2025 года: что будут отмечать украинцы Календарь Дней ангела на май 2025 года 1 мая – Игнатий, Макарий, Тамара. 2 мая – Афанасий, Давид, Михаил, Роман, Зоя, Борис, Глеб. 3 мая – Тимофей, Петр. 4 мая – Мария, Соломия, Пелагея. 5 мая – Ирина. 6 мая – Денис, Варвара. 7 мая – Михаил, Платон, Анастасия, Антон, Давид, Иван, Иосиф. 8 мая – Арсений, Иван. 9 мая – Иосиф, Николай. 10 мая – Симеон, Таисия. 11 мая – Кирилл, Мефодий. 12 мая – Герман. 13 мая – Георгий, Макарий, Александр. 14 мая – Леонтий, Максим, Никита. 15 мая – Пахомий. 16 мая – Георгий, Александр, Феодор. 17 мая – Степан. 18 мая – Андрей, Клавдия, Александра, Кристина, Юлия, Давид, Денис, Павел, Петр. 19 мая – Мария, Марфа, Соломия, Иван, Иосиф, Иванна, Тамара. 20 мая – Александр, Алексей. 21 мая – Константин, Михаил, Елена. 22 мая – Василиск. 23 мая – Михаил, Леонтий, Ефросиния. 24 мая – Иван, Степан, Феодор. 25 мая – Иннокентий. 26 мая – Георгий, Карп, Елена. 27 мая – Феодора. 28 мая – Никита. 29 мая – Феодосия. 30 мая – Исаакий. 31 мая – Иеремия. Обратите внимание! Наша редакция ранее рассказывала о международных и профессиональных праздниках мая 2025 года.