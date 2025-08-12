Укр Рус
12 августа, 11:23
2

Вы могли их не слышать: 15 имен, которые были популярны несколько веков назад

Влада Пономарева
Основні тези
  • В 1890-х годах имена часто выбирали в честь святых, исторических фигур или по семейным обычаям.
  • Среди популярных имен того времени были Лео, Флоренс, Леона, Отто и другие.

Конец XIX века был временем, когда каждое имя имело глубокий смысл. В 1890-х годах детей часто называли в честь святых, выдающихся исторических фигур или по древним семейным обычаям.

В древности имя считалось своеобразным оберегом на всю жизнь. LifeStyle24 со ссылкой на Good Housekeeping рассказывает о редких именах, которые были популярны в 1890-х годах.

Какие имена были популярны несколько веков назад?

  • Лео – это имя означает "лев". Что интересно, оно принадлежало многим итальянским художникам и американским актерам.
  • Флоренс – трактуется как "цветущая", или "та, что процветает".
  • Леона – происходит от мужского варианта Лео, поэтому переводится как "львица".
  • Отто – имя, которое означает "богатый" или "процветание".
  • Амос – имеет религиозное происхождение и означает "рожденный Богом".
  • Маргерит – переводится как "жемчужина".
  • Джаспер – трактуется как "приносящий сокровища".
  • Ора – означает "молитва" или "свет".
  • Мод – трактуется как "могущественный в бою".
  • Винсент – означает "победоносный".
  • Марион – в переводе означает "звезда моря", "любимая" или "желанный ребенок".
  • Юнис – это имя означает "хорошая победа". Кстати, оно происходит от имени святой мученицы Юники, которая жила в третьем веке.
  • Берта – редкое имя трактуется как "яркая".
  • Альта – его нередко давали девушкам, которые имели высокий рост. Ведь это имя буквально означает "высокая".
  • Минни – переводится как "желание" или "защита".

Как назвать ребенка / Фото Freepik

