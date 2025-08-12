Конец XIX века был временем, когда каждое имя имело глубокий смысл. В 1890-х годах детей часто называли в честь святых, выдающихся исторических фигур или по древним семейным обычаям.

В древности имя считалось своеобразным оберегом на всю жизнь. LifeStyle24 со ссылкой на Good Housekeeping рассказывает о редких именах, которые были популярны в 1890-х годах.

Какие имена были популярны несколько веков назад?

Лео – это имя означает "лев". Что интересно, оно принадлежало многим итальянским художникам и американским актерам.

– это имя означает "лев". Что интересно, оно принадлежало многим итальянским художникам и американским актерам. Флоренс – трактуется как "цветущая", или "та, что процветает".

– трактуется как "цветущая", или "та, что процветает". Леона – происходит от мужского варианта Лео, поэтому переводится как "львица".

– происходит от мужского варианта Лео, поэтому переводится как "львица". Отто – имя, которое означает "богатый" или "процветание".

– имя, которое означает "богатый" или "процветание". Амос – имеет религиозное происхождение и означает "рожденный Богом".

– имеет религиозное происхождение и означает "рожденный Богом". Маргерит – переводится как "жемчужина".

– переводится как "жемчужина". Джаспер – трактуется как "приносящий сокровища".

– трактуется как "приносящий сокровища". Ора – означает "молитва" или "свет".

– означает "молитва" или "свет". Мод – трактуется как "могущественный в бою".

– трактуется как "могущественный в бою". Винсент – означает "победоносный".

– означает "победоносный". Марион – в переводе означает "звезда моря", "любимая" или "желанный ребенок".

– в переводе означает "звезда моря", "любимая" или "желанный ребенок". Юнис – это имя означает "хорошая победа". Кстати, оно происходит от имени святой мученицы Юники, которая жила в третьем веке.

– это имя означает "хорошая победа". Кстати, оно происходит от имени святой мученицы Юники, которая жила в третьем веке. Берта – редкое имя трактуется как "яркая".

– редкое имя трактуется как "яркая". Альта – его нередко давали девушкам, которые имели высокий рост. Ведь это имя буквально означает "высокая".

– его нередко давали девушкам, которые имели высокий рост. Ведь это имя буквально означает "высокая". Минни – переводится как "желание" или "защита".

