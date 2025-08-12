12 серпня, 11:23
Ви могли їх не чути: 15 імен, які були популярні кілька століть тому
Основні тези
- У 1890-х роках імена часто вибирали на честь святих, історичних постатей або за родинними звичаями.
- Серед популярних імен того часу були Лео, Флоренс, Леона, Отто та інші.
Кінець XIX століття був часом, коли кожне ім'я мало глибокий зміст. У 1890-х роках дітей часто називали на честь святих, видатних історичних постатей або за давніми родинними звичаями.
У давнину ім'я вважалося своєрідним оберегом на все життя. LifeStyle24 з посиланням на Good Housekeeping розповідає про рідкісні імена, які були популярні у 1890-х роках.
Дивіться також Не лише Софія та Олександр: добірка найпопулярніших імен в Україні за I півріччя 2025 року
Які імена були популярні кілька століть тому?
- Лео – це ім'я означає "лев". Що цікаво, воно належало багатьом італійським художникам та американським акторам.
- Флоренс – трактується як "квітуча", або "та, що процвітає".
- Леона – походить від чоловічого варіанту Лео, тому перекладається як "левиця".
- Отто – ім'я, яке означає "багатий" або "процвітання".
- Амос – має релігійне походження та означає "народжений Богом".
- Маргерит – перекладається як "перлина".
- Джаспер – трактується як "той, що приносить скарби".
- Ора – означає "молитва" або "світло".
- Мод – трактується у "могутній у бою".
- Вінсент – трактується як "звитяжний".
- Маріон – у перекладі означає "зірка моря", "кохана" або "бажана дитина".
- Юніс – це ім'я означає "гарна перемога". До речі, воно походить від імені святої мучениці Юніки, яка жила у третьому столітті.
- Берта – рідкісне ім'я трактується як "яскрава".
- Альта – його нерідко давали дівчатам, які мали високий зріст. Адже це ім'я буквально означає "висока".
- Мінні – перекладається як "бажання" або "захист".
Нагадаємо, що нещодавно наша редакція розповідала про стародавні українські жіночі імена, які ми забули.