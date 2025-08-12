Кінець XIX століття був часом, коли кожне ім'я мало глибокий зміст. У 1890-х роках дітей часто називали на честь святих, видатних історичних постатей або за давніми родинними звичаями.

У давнину ім'я вважалося своєрідним оберегом на все життя.

Які імена були популярні кілька століть тому?

Лео – це ім'я означає "лев". Що цікаво, воно належало багатьом італійським художникам та американським акторам.

– це ім'я означає "лев". Що цікаво, воно належало багатьом італійським художникам та американським акторам. Флоренс – трактується як "квітуча", або "та, що процвітає".

– трактується як "квітуча", або "та, що процвітає". Леона – походить від чоловічого варіанту Лео, тому перекладається як "левиця".

– походить від чоловічого варіанту Лео, тому перекладається як "левиця". Отто – ім'я, яке означає "багатий" або "процвітання".

– ім'я, яке означає "багатий" або "процвітання". Амос – має релігійне походження та означає "народжений Богом".

– має релігійне походження та означає "народжений Богом". Маргерит – перекладається як "перлина".

– перекладається як "перлина". Джаспер – трактується як "той, що приносить скарби".

– трактується як "той, що приносить скарби". Ора – означає "молитва" або "світло".

– означає "молитва" або "світло". Мод – трактується у "могутній у бою".

– трактується у "могутній у бою". Вінсент – трактується як "звитяжний".

– трактується як "звитяжний". Маріон – у перекладі означає "зірка моря", "кохана" або "бажана дитина".

– у перекладі означає "зірка моря", "кохана" або "бажана дитина". Юніс – це ім'я означає "гарна перемога". До речі, воно походить від імені святої мучениці Юніки, яка жила у третьому столітті.

– це ім'я означає "гарна перемога". До речі, воно походить від імені святої мучениці Юніки, яка жила у третьому столітті. Берта – рідкісне ім'я трактується як "яскрава".

– рідкісне ім'я трактується як "яскрава". Альта – його нерідко давали дівчатам, які мали високий зріст. Адже це ім'я буквально означає "висока".

– його нерідко давали дівчатам, які мали високий зріст. Адже це ім'я буквально означає "висока". Мінні – перекладається як "бажання" або "захист".

Як назвати дитину / Фото Freepik

