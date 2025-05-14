Как выглядели вышиванки наших предков: фото старинных рубашек, которые вы точно не видели

Еще задолго до появления современных вышиванок, украинцы одевали рубашки, украшенные изящными узорами, которые несли в себе магическое значение. В каждом узоре была закодирована просьба о здоровье, силе, защите и благополучии.

Что интересно, на территории Украины вышиванки носили еще во времена Киевской Руси. Однако тогда это могли себе позволить только представители аристократии. Вышитые рубашки стали доступными для всех слоев населения в конце XVIII – начале XIX века. Обычно на вышиванках изображали геометрические символы и растительные орнаменты, созданные цветными нитками собственноручно. В то же время в разных регионах Украины вышивки имели свои отличия. Так, например, Борщевская вышиванка характеризуется густым черным орнаментом, который почти полностью покрывает рукава, плечи и середину рубашки, а Яворовская – полна ярких красок и легких цветочных мотивов.

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LifeStyle24 со ссылкой на исследование проекта "Локальная история" подготовил интересную подборку фотографий старинных вышиванок. Более того, некоторым из рубашек уже более ста лет. На всех фотографиях можно увидеть, как украинские женщины красиво украшали свои вышиванки в древности, дополняя образы аксессуарами в виде ожерелья и лент.

Подборка фотографий старинных украинских вышиванок



Древние вышиванки украинцев / Фото "Локальная история"



Вышиванки наших предков / Фото "Локальная история"



Древние вышиванки украинцев / Фото "Локальная история"



Вышиванки наших предков / Фото "Локальная история"



Древние вышиванки украинцев / Фото "Локальная история"



Вышиванки наших предков / Фото "Локальная история"



Древние вышиванки украинцев / Фото "Локальная история"



Вышиванки наших предков / Фото "Локальная история"



Древние вышиванки украинцев / Фото "Локальная история"