Действительно ли кто-то умрет, если над домом кричит сова: ответ священника ПЦУ

В народе сова считается довольно таинственной птицей. А ее ночной крик часто воспринимается как плохой знак и особенно тревожит людей, когда она кричит ночью или летает над домами.

Более того, предки верили, что пение совы может навлечь смерть на семью. Впрочем, действительно ли это так – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на видео Юлиана Тымчука, священника Православной Церкви Украины.

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Умрет ли кто-то, если над домом кричит сова

Крик совы может звучать жутко, особенно ночью в селе или в лесу. Однако это естественное поведение животного, которое никоим образом не связано с судьбой человека. По словам священника ПЦУ Юлиана Тымчука, верующим не стоит придавать таким вещам чрезмерное значение.

Люди верят в разные суеверия, например, что если ворона летит, то обязательно должен кто-то умереть. Но на самом деле это просто птичка, которая летит, и мы можем услышать, как она поет. Если сова над домом поет, то ничего плохого в этом нет. Не надо думать, что сразу кто-то умрет,

– заверил священник.

Юлиан Тымчук добавил, что христианам надо ценить жизнь и не верить в суеверия.

Что нельзя делать ночью

В древности верили, что нельзя оставлять на столе определенные вещи на ночь. Например, закваску, ножи, грязную посуду и острые предметы. Если это сделать, то можно разозлить домового и привлечь ссоры в семью.

Кроме этого, люди старались не выбрасывать мусор ночью. Ведь считали, что вместе с хламом вынесут достаток и благосостояние из дома. Также предки не занимались уборкой, в частности подметанием или мытьем пола, после захода солнца.