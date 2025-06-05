Ба більше, предки вірили, що спів сови може накликати смерть на родину. Втім, чи це дійсно так – розповідає LifeStyle24 з посиланням на відео Юліана Тимчука, священника Православної Церкви України.

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Чи хтось помре, якщо над хатою кричить сова

Крик сови може звучати моторошно, особливо вночі в селі чи в лісі. Однак це природна поведінка тварини, яка жодним чином не пов'язана з долею людини. За словами священника ПЦУ Юліана Тимчука, вірянам не варто надавати таким речам надмірного значення.

Люди вірять у різні забобони, наприклад, що якщо ворона летить, то обов'язково має хтось померти. Але насправді це просто пташка, яка летить, і ми можемо почути, як вона співає. Якщо сова над хатою співає, то нічого поганого в цьому немає. Не треба думати, що одразу хтось помре,

– запевнив священник.

Юліан Тимчук додав, що християнам треба цінувати життя та не вірити у забобони.

Що не можна робити вночі

У давнину вірили, що не можна залишати на столі певні речі на ніч. Наприклад, закваску, ножі, брудний посуд і гострі предмети. Якщо це зробити, то можна розлютити домовика та привабити сварки в сім'ю.

Крім цього, люди намагалися не викидати сміття вночі. Адже вважали, що разом із непотребом винесуть достаток і добробут з хати. Також предки не займалися прибиранням, зокрема підмітанням чи миттям підлоги, після заходу сонця.